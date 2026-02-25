Muharemovićev blog hit na mrežama: Reprezentativac BIH imao srdačan susret sa Nemanjom Matićem

Bosanskohercegovački fudbaler Tarik Muharemović srdačno je pozdravio Nemanju Matića

Izvor: Screenshot/Instagram/@sassuolocalcio

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović (22) imao je poseban zadatak na utakmici 26. kola Serije A u kojoj se Sasuolo dočekao Veronu i slavio 3:0. Na tom susretu snimao je blog, a dio videa u kojem se pozdravlja sa Nemanjom Matićem (37) privukao je posebnu pažnju.

Na instagram profilu Sasuola Muharemović je prenosio najvažnije momente utakmice, srčano navijao i radovao se golovima saigrača. Bosanskohercegovački reprezentativac nije mogao da pomogne timu zbog žutih kartona, ali je i te kako bio važan u ovom susretu, makar kao navijač.

Na kraju utakmice podijelio je i nekoliko kadrova slavlja iz svlačionice. Nizali su se igrači, a onda je spazio i Nemanju Matića. Bivšeg reprezentativca Srbije je pozdravio srdačno i posebno biranim riječima. "A, evo i još jednog vrhunskog igrača. Mama mia", našalio se Muharemović.

Nemanja Matić je u Sasuolo stigao 2025, dosad je odigrao 23 utakmice, postigao je po jedan gol i asistenciju. Muhamerović je odigrao takođe 23 utakmice, jednu manje u Seriji A, ali je upisao izlazak na teren u Kupu. Italijanski tim trenutno se nalazi na devetom mjestu Serije A, sa 35 bodova i ima 10 pobeda, pet remija i 11 poraza u italijanskom takmičenju.