Maks Ferstapen ide u penziju: "Postoji samo jedan život"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Holanđanin Maks Ferstapen najavio je kraj karijere, iako ima ugovor sa Red Bulom do 2028. godine.

maks ferstapen najavio kraj karijere Izvor: Chris duMond / Shutterstock Editorial / Profimedia

Četvorostruki šampion Formule 1 Maks Ferstapen šokirao je planetu. Holanđanin je nagovijestio skori završetak karijere, iako ima samo 28 godina. Uprkos tome što i dalje bilježi vrhunske rezultate, ne vidi sebe još dugo u bolidu.

Ima važeći ugovor sa Red Bulom do 2028. godine i pitanje je da li će se baviti profesionalnim sportom nakon isteka.

"Definitivno vidim sebe kako se približavam kraju karijere. Rekao bih da mi nova pravila ne pomažu da je nastavim. Međutim, to mi je sve manje važno - zadovoljan sam svojim putem i onim što ostavljam iza sebe. Mogu sve da ostavim bez ikakvih problema, već imam neke druge projekte", rekao je Ferstapen.

Ne želi da vozi u poznim godinama i sasvim je zadovoljan onim što je postigao u dosadašnjoj karijeri. Sve više mu nedostaje porodica i to je glavni razlog zbog kog je najavio penziju.

"Kada imate 60 ili 70 godina, koga briga da li imate četiri ili deset titula? Kako starim, želim sve više i više da budem sa porodicom, dok su svi ovdje. To naučite vremenom. Nedavno sam skijao sa prijateljima i porodicom i bilo je sjajno provesti nekoliko dana sa njima i uživati u životu. Želim da živim - postoji samo jedan život. Ne želim da provedem 25 godina za volanom. Ovo možda zvuči dramatično, ali ne želim da živim samo da bih se trkao", rekao je holandski vozač.

Ferstapen ima zagarantovan ugovor sa Red Bulom, gd-e će zarađivati oko 40 miliona evra godišnje i on je određen na period do 2028. godine. Da li će zaista šokirati planetu i penzionisati se sa 31 godinom, vidjećemo...

(MONDO)

Tagovi

Formula 1 Maks Ferstapen

