"Šumaher nije prikovan za krevet": Isplivale nove informacije, porodica ga čuva iza zidina, niko ne smije da priđe

Britanski medij otkriva šta se dešava sa legendarnim Mihaelom Šumaherom.

Izvor: Motorsport Archive Images / Alamy / Profimedia

Legendarni vozač Formule 1 Mihael Šumaher doživeo je nesreću na skijanju 2013. godine i od tada nije viđen u javnosti. Porodica je istrajna i čuva informacije o njegovom zdravstvenom stanju preko deceniju, ali konačno stižu ohrabrujuće vijesti. Kako je prenio britanski "Dejli mejl", Šumaher se trenutno nalazi na Majorki gdje je smješten u vili i konačno postoje pozitivni signali oko oporavka sedmostrukog šampiona.

"Vilu vrijednu 30 milioma funti zaklanjaju velika stabla, uredan kameni zid i crna vrata. Unutra se ništa ne vidi, a na zvono niko ne odgovara. Ipak, ubrzo se pojavljuje čuvar koji objašnjava da ga je na dolazak upozorio video nadzor. Na pitanje ko je vlasnik kuće, ljubazno sliježe ramenima i uz izvinjenje kaže da bi radije razgovarao o vremenu. Iako profesionalno suzdržan, obojici je jasno da unutar zidina boravi Mihael Šumaher, zaštićen od pogleda javnosti", piše pomenuti list.

Kako se navodi, slavni vozač više nije prikovan za krevet. Ne može da hoda i kreće se pomoću kolica, ali je svakako pozitivno što postoji napredak u odnosu na prethodne izvještaje. O njemu svakodnevno brine čitav medicinski tim. Samo nekoliko najbližih ljudi su dozvoljene posete, a pretpostavlja se da je Šumaher prisustvovao vjenčanju svoje ćerke Đine 2024. godine.

Tada je zvanicama bilo zabranjeno da koriste telefone, te nijedna fotografija nije procurila u javnost. Ipak, porodica je bila izložena velikom skandalu kada su trojica muškaraca krišom slikala Šumahera i ucjenjivala ih da će sve objaviti. Čitav slučaj se završio na sudu.

Osim užih članova porodice, njegov veliki prijatelj iz Ferarija Žan Tod često posjećuje Šumahera koga smatra drugim sinom. Navodno, njih dvojica zajedno gledaju trke Formule 1. Tod nikada ne iznosi detalje o njegovom stanju, osim što u izjavama uvijek ističe njegov šampionski mentalitet i nadu da će se oporaviti.

"Porodica je odlučila da ne odgovara na pitanja o njegovom stanju. To je odluka koju poštujem. Redovno ga posjećujem s velikom naklonošću, i njega i njegovu porodicu. Naša veza prevazilazi nekadašnju poslovnu saradnju. On je dio mog života, koji je danas daleko od Formule 1", rekao je Tod jednom prilikom.

Jedna od glasina bila je da pati od sindroma zaključanosti, neurološkog stanja u kojem je osoba potpuno svjesna, ali ne može da komunicira, osim treptanjem. Međutim, više izvora tvrdi da je to samo pretpostavka i da zbog nemogućnosti da komunicira niko ne može biti siguran da li je svestan delimično ili potpuno.

"Ne možete biti sigurni razumije li jer ne može da odgovori", izjavio je anonimni izvor blizak situaciji. "Vjerovatno razumije neke stvari koje se događaju oko njega, ali vjerovatno ne sve."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!