"Žena Mihaela Šumahera nas gleda u oči i laže": Porodica 12 godina čuva najveću svjetsku tajnu

Šta se dogodilo sa Mihaelom Šumaherom koga niko nije vidio ni čuo već 12 godina? Njegova supruga Korina čuva porodičnu tajnu i sve češće zabranjuje posjete njegovim prijateljima, pa su neki počeli da je optužuju za laži.

Najuspješniji vozač u istoriji Formule 1 Mihael Šumaher doživio je nesreću na skijanju u Alpima prije 12 godina, preciznije bilo je to 29. decembra 2013. Od tada niko u javnosti nije vidio ni čuo Mihaela Šumahera, niti iko sa sigurnoću može da kaže u kakvom je stanju.

To zna samo njegova porodica koja više od decenije čuva najveću svjetsku tajnu, spremna i da se obračuna sa svima onima koji pokušavaju da "zagrebu" u njihovu intimu. Tako su nedavno ucjenjivači porodice Šumaher osuđeni na zatvor, dok je sve manje prijatelja koji posjećuju Mihaela i sve ređe možemo da čujemo u kakvom je stanju. Iz toga se rađaju spekulacije, a navijači su naravno znatiželjni šta se dešava s njihovim herojem.

Razne su teorije kružile do sada, od toga da je praktično biljka i da ne može da komunicira, preko toga da se polako oporavlja i da je bio na vjenčanju svoje kćerke Đine, koja je u međuvremenu donijela na svijet i prvo unuče.

S druge strane najtajnovitija je supruga Korina Šumaher koja je brojne Šumijeve prijatelje odbila i nije im dozvolila da ga posjete, dok u dokumentarnom filmu koji je 2021. godine izašao na Netfliksu - nije mnogo toga rekla o njemu. Ali, jeste između redova otkrila da nije dobro.

"Mihael je drugačiji, ali je i dalje sa nama", rekla je Korina Šumaher o svom suprugu s kojim je bila na skijanju prije nego što je sletio sa staze i udario glavom o stenu.

Šta je Šumaher rekao prije nesreće?

U pomenutom filmu sa Netfliksa, Mihael Šumaher se ni jednog trenutka ne pojavljuje, samo saznajemo iz Korininih riječi kako je i šta mu se dogodilo. Tako je ispričala i svoju verziju nesreće na skijanju: "Malo prije nego što se to dogodilo u Maribelu, rekao mi je: Snijeg nije baš najbolji... Trebalo bi da odemo u Dubai i da probamo skok padobranom", ispričala je uplakana supruga praktično posljednje riječi Mihaela Šumahera iz "starog života" poslije kojih više ništa nije bilo isto.

"Nikada nisam krivila Boga zbog toga što se desilo. To je bio samo splet nesrećnih okolnosti, loša sreća... Uvijek je užasno kad se kaže: Zašto se ovo dešava Mihaelu ili nama? Ali, onda može da se kaže zašto se inače dešava ljudima... Naravno, fali mi Mihael svaki dan, ali nisam jedini kome nedostaje. Fali i djeci, porodici, ocu, svima oko njega", rekla je Korina i završila:

"Svima nedostaje Mihael Šumaher".

Korina Šumaher zabranila i prijatelje

Iz tih riječi može da se zaključi da je Šumaher u lošem zdravstvenom stanju kako se inače oduvijek i spekulisalo, a to zna tek nekoliko odabranih prijatelja porodice. Mada se i taj krug smanjuje. Posjetioci su "zabranjeni" zbog toga što bi mogli da otkriju više javnosti, što svakako porodica ne želi u ovom trenutku. Da li će ikada željeti više, to je isto pitanje.

Šumaherov nekadašnji agent Vili Veber tako je već dugo u svađi sa Korinom Šumaher koja mu ne dozvoljava da ga posjeti. I misli da ga neće vidjeti do kraja života.

"Kada razmišljam o Mihaelu, nažalost nemam više nikakvu nadu da ću ga ponovo vidjeti. NIkakve pozitivne vijesti nisam dobio već deset godina. Da li žalim što ga nisam vidio odmah poslije nesreće? Naravno, žalim zbog toga i krivim samog sebe. Trebalo je da odem odmah u bolnicu, oplakivao sam ga kao pas poslije nesreće. To me je jako pogodilo, možete samo da zamislite. Ali, na kraju sam morao da to pustim i da se oprostim od Mihaela", ispričao je Vili Veber koji je godinama vodio brigu o Šumiju.

"I poslije tri-četiri godine kasnije, ljudi koji me prepoznaju su me zaustavljali i pitali da li sam njegov bivši agent i pitali su me za njegovo zdravlje. Prestao sam da im objašnjavam i pomislio - zašto mene niko ne pita kako sam? Pomirio sam se sa tim da je gotovo, da ne razmišljam o tom sranju".

Šta to skriva Korina Šumaher?

Razlog zbog kog će tek sada teško Veber posjetiti Šumahera je intervju kada je veoma bijesno "udario" po Korini i tvrdio je da je cijela familija lagala kako bi ga spriječili da poseti svog bivšeg klijenta: "To me je jako boljelo. Pokušao sam stotine puta da kontaktiram Korinu i nije mi se javila. Zvao sam i Žana Toda i pitao ga da idem u bolnicu, rekao mi je da čekam i da je još rano. Zvao sam i sutradan, niko mi nije odgovorio. Nisam očekivao da će se tako ponašati i još sam ljut. Izopštili su me govoreći da je rano, a prošlo je devet godina. Možda samo treba da kažu istinu", pričao je Veber za "Gazetu".

"Razumio sam u početku cijelu situaciju i uvijek sam radio sve da zaštitim privatni život mog Mihaela Šumahera, ali od tada samo slušam i gledam njihove laži. Rekao sam sebi da ću brinuti za njegovu porodicu jer ne mogu da promijenim stvari koje su se desile. Pa, bio mi je kao sin. I danas me boli kada pričam o tome", kazao je tada Veber.

Podsjetimo, Šumaher će 3. januara proslaviti 56. rođendan, a pamtimo ga kao najvećeg vozača u istoriji Formule 1. Osvojio je čak sedam šampionskih titula i to je rekord koji i dalje dijeli sa Luisom Hamiltonom.