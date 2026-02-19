Džordž Rasel najbrži prvog dana završnog testiranja pred početak nove sezone Formule 1

Vozač Mercedesa Džordž Rasel bio je najbrži na predsezonskim testiranjima u Bahreinu, uoči početka nove sezone u Formuli 1.

Izvor: CLIVE ROSE / Getty images / Profimedia

Rasel je prvog dana posljednjeg testa na stazi "Sahir" odvezao najbrži krug u vremenu 1:33,459 minuta.

Najbolje vrijeme britanski vozač postavio je na C3 pneumaticima, na kojima je drugo vrijeme imao vozač Meklarena Oskar Pjastri sa 0,010 sekundi zaostatka, prenijele su agencije.

Treće vrijeme postavio je vozač Ferarija Šarl Lekler sa 0,280 sekundi zaostatka za Raselom, četvrti je bio aktuelni svjetski prvak Lando Noris iz Meklarena sa 0,593 sekunde zaostatka, a Raselov timski kolega Kimi Antoneli ostvario je peto vrijeme sa 0,699 sekundi zaostatka.

Šesti rezultat ostvario je vozač Red Bula Isak Hadžar (0,801 sekund zaostatka), koji je bio jedini na stazi iz austrijske ekipe, dok će danas na cjelodnevnom testiranju biti četvorostruki svjetski prvak Maks Verstapen.

Zaostatak manji od jedne sekunde u odnosu na Rasela imao je još vozač Ferarija Luis Hamilton, koji je završio na sedmom mjestu.

Hamilton, sedmostruki svjetski prvak, na stazi u Bahreinu ostvario je 0,840 sekundi sporiji rezultat od Rasela.

Najviše krugova na testiranju odvezeli su vozači Mercedesa (145), a zatim slijede Rejsing bulsi (136), Meklaren (124), Alpina (121), Audi (120), Ferari (114), Vilijams (110), Has (107), Red Bul (66), Kadilak (59) i Aston Martin (54).

Danas (četvrtak) je u Bahreinu na programu drugi od ukupno tri dana završnog testiranja, a nova sezona Formule 1 počinje 8. marta trkom za Veliku nagradu Australije.

(agencije)