Ferari najavio dominaciju, Aston Martin probleme: Sezona Formule 1 može da počne

Šarl Lekler je bio najbrži na testovima pred sezonu Formule 1.

Izvor: Alessio Morgese / Alamy live news, Ag.FotoMorAle / Alamy / Profimedia

Sve je bliža nova sezona Formule 1, a na posljednjem danu predsezonskih testiranja na stazi "Sakir" u Bahreinu najbolji je bio vozač iz Monaka Šarl Lekler u bolidu Ferarija. Imao je najbrži krug 1:31,992 sa skoro devet desetinki viška u odnosu na Landa Norisa. Maks Ferstapen je bio dvije i po desetinke iza Norisa.

Impresivan dan je imao Ferari, dok Aston Martin nije dobro krenuo. Niz problema imali su i Lens Strol i Fernando Alonso i bolidi ovog tima su se prvi povukli sa staze.

Formula 1 zvanično startuje u Australiji i na "Albert parku" će se voziti od 6. do 8. marta. Takmičiće se 11 timova, a nova ekipa će biti Kadilak koji će vozti sa Ferarijevim motorima , a u timu će im biti Serhio Perez i Valteri Botas. Isak Hađar je prešao u Red Bul gdje je zamijenio Jukija Cunodu, a Arvid Lindblad je stigao iz Formule 2 u Rejsing Buls.