"Zmajevi" spremni za izazov u Velsu: "Idemo da pobijedimo u Kardifu"

Nebojša Šatara
Defanzivci Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović i Nidal Čelik obratili su se u utorak novinarima u Sarajevu povodom meča protiv Velsa u Kardifu u polufinalu baraža za plasman na Mundijal.

Tarik Muharemović Nidal Čelik pred gostovanje u Velsu Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Odbrambeni fudbaler italijanskog Sasuola je pohvano govorio o velškom timu.

"Svi njihovi igrači imaju kvalitet. Spremamo se za njih, kao i za svaku utakmicu, hrabro i srcem. Znamo da su brzi, igraju sa dva niska napadača. Vole da se nadmeću. Idemo se boriti. Znamo njihov mentalitet, gdje i šta igraju. Naravno da ćemo imati još analiza i spremni ćemo dočekati utakmicu", rekao je Muharemović.

Defanzivac francuskog Lensa Nidal Čelik nije krio zadovoljstvo zbog poziva među "zmajeve".

"Ovo je za mene najveća nagrada, kao i za svakog igrača. Jedini san od malih nogu je reprezentacija. Iako imamo malo vremena da se spremimo za utakmicu, to je sve normalno i bićemo na nivou. Vels malo želi pobjeći od ostrvskog fudbala. Ne bojimo se nikoga. Znamo koliko smo mi kvalitetna reprezentacija, koliko imamo talenta i potencijala. Idemo da pobijedimo i nadamo se najboljem", istakao je Čelik.

"Zmajevi" su jutros trenirali po drugi put na okupljanju, a kasnije u utorak će odraditi još jedan trening u Butmiru.

(MONDO)

