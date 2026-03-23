Sergej Barbarez prozvao velškog trenera iz Brondbija, uslijedio odgovor danskog kluba

Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održao je u ponedjeljak konferenciju za štampu povodom utakmice protiv Velsa u četvrtak u Kardifu u polufinalu baraža za plasman na Mundijal.

Barbarez se između ostalog dotakao i Benjamina Tahirovića, igrača danskog Brondbija, koji sve rjeđe dobija prilika kod trenera Stiva Kupera, koji je Velšanin.

"Benjamin mi je rekao šta se dešava... Nevjerovatno zvuči, ali to ima veze sa njegovim trenerom i njegovim porijeklom. Kada trener poruči da želi sreću igraču, a ne i njegovoj reprezentaciji, to ostavlja prostor za razmišljanje. I javio mu je da će poslije ovog okupljanja ponovo biti u sastavu i konkurisati za mečeve", rekao je Barbarez.

Ubrzo je uslijedio i odgovor iz Danske, tačnije od direktora za komunikacije Sjerena Hanghoja, koji je objasnio situaciju.

"Ovo je prilično dalekosežna spekulacija. Stiv (Kuper) je javno iznio razloge koji stoje iza odluke i nijedna od njih nema ni najmanju vezu ni sa jednim nacionalnim timom. To se podrazumijeva. Nije samo glavni trener taj koji donosi odluke poput ove o kojoj je riječ. To je klupska odluka koju su zajednički donijeli trenerski tim i rukovodstvo sportskog sektora. Uostalom, Vels nema toliko navijača u Brondbiju", rekao je Hanghoj.

Inače, "zmajevi" su danas odradili i prvi trening u Butmiru, a meč protiv Velsa igra se u četvrtak u Kardifu.

