Prvi trening "zmajeva" u Butmiru: Pozitivna atmosfera pred duel u Kardifu (FOTO)

Fudbaleri Bosne i Hercegovine odradili su u ponedjeljak prvi trening pred pred utakmicu polufinala baraža za plasman na Mundijal protiv selekcije Velsa.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

"Zmajevi" su se okupili danas i pod budnim okom selektora Sergeja Barbareza odradili prvi trening u Butmiru.

Na raspolaganju je Barbarez imao sve igrače osim Denisa Hadžikadunića koji će zbog povrede propustiti ovo okupljanje.

Uoči utakmice u Kardifu, atmosfera u timu BiH je pozitivna, a fokus maksimalno usmjeren na ostvarenje cilja, prenio je zvanični sajt Fudbalskog saveza BiH.

U utorak u 16.00 sati reprezentativci BiH će odraditi još jedan trening, dok su u 12.00 časova zakazane izjave za medije.

(MONDO)