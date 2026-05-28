Nejmar se povrijedio pred Svjetsko prvenstvo: Neko je ovdje lagao, Karlo Anćeloti je ljut

Nebojša Šatara
Nejmar je doživio novu povredu pred početak Svjetskog prvenstva i sada su svi u Brazilu zabrinuti.

Nejmar se povrijedio pred početak Svjetskog prvenstva. Stižu nove zabrinjavajuće vijesti iz reprezentacije Brazila i to poslije objave konačnog spiska za predstojeći Mundijal. Na njemu se našao i jedan od najboljih brazilskih fudbalera koji se povrijedio na treningu.

Prema informacijama koje stižu od strane brazilskih medija povreda je ozbiljnija nego što se mislilo. Ističu da je on u srijedu bio na treninzima i dodatnim pregledima i da je po izlasku iz klinike izgledao "u lošem raspoloženju" što je unijelo dodatni nemir u nacionalni tim.

Navodno je i selektor Karlos Anćeloti sa svojim stručnim štabom bijesan na ljude iz Santosa. Tamošnji mediji tvrde da su oni "sakrili ozbiljnost Nejmarove povrede iz kluba i da uopšte nije bila bezazlena".

Nejmar sigurno neće igrati na prijateljskim utakmicama protiv Paname i Egipta, pa ostaje da se vidi kako će to da utiče na cijeli tim. Brazilci su u grupi sa Marokom, Škotskom i Haitijem.

