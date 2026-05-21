Nejmar se povrijedio: Anćeloti ga stavio na spisak Brazila za Mundijal, sad je cijela nacija u strahu

Autor Dragan Šutvić
Nejmar se povrijedio na manje od mjesec dana do početka Svjetskog prvenstva.

Cijeli Brazil je čekao da vidi da li će Karlo Anćeloti pozvati Nejmara na Svjetsko prvenstvo. Kada je ispunio želju nacije iskusni Italijan i stavio napadača Santosa među 26 odabranih za put u Ameriku, Nejmar se opet povrijedio. 

Posljednju utakmicu za Brazil Nejmar je odigrao u oktobru 2023. godine kada je pokidao ligamente koljena i otkada je na sve načine pokušavao da se vrati na teren. Uspio je u posljednjih pola godine u Santosu da uđe u formu, spasi tim od ispadanja iz lige i da ubijedi Anćelotija da mu treba na Mundijalu.

A onda se povrijedio! Samo nekoliko dana poslije izbacivanja spiska i manje od mjesec dana do početka takmičenja Nejmar se povrijedio i propustiće sve utakmice Santosa do kraja sezone. Ipak brazilski mediji javljaju da će on uspjeti da se oporavi do početka priprema 27. maja i da povreda nije ozbiljnije prirode. 

Kako navode Brazilci sada već iskusni napadač je bio očajan kada je osjetio bol u nozi, ali su ga dodatni ljekarski pregledi uvjerili da njegov nastup na Mundijalu nije u opasnosti.

Počeo je da igra za Brazil kao klinac 2010. godine i upisao je do sada 128 mečeva i dao 79 golova. Na vječnoj listi strijelaca prestigao je Pelea za dva gola, a po broju nastupa je samo Kafu sa 142 nastupa bolji od njega. Osvojio je srebro i zlato na Olimpijskim igrama, jedan Kup konfederacija, ima srebro sa jedne Kopa Amerike, ali sa Mundijala nema nijednu medalju.

Ukoliko ipak ne uspije da se oporavi za početak Svetskog šampionata ima koga da pozove Anćeloti. Van spiska su ostali Žoao Pedro, Rišarlison, Igor Žezus, Savinjo, Entoni, Gabrijel Žezus...

