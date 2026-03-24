Tradicija na strani "zmajeva", Velšani su gubili i kad su bili najbolji na FIFA listi

Reprezentacija Bosne i Hercegovine nikad nije izgubila od Velsa i to bi moglo dosta za znači za izabranike Sergeja Barbareza kad istrče na teren u Kardifu u četvrtak od 20.45.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

"Zmajevi" su dosad odigrali četiri utakmice protiv Velšana i upisali dvije pobjede i dva remija.

Prvi susret dva tima odigran je 12. februara 2002. godine na "Milenijum" stadionu u Kardifu, gdje su fudbaleri BiH dva puta vodili pogocima Elvira Baljića i aktuelnog selektora Sergeja Barbareza, ali su domaći uspjeli da izbjegnu poraz nakon golova Roberta Ernšoa i Džona Hartsona (2:2).

Taj duel će ostati upamćen i po čuvenoj poruci selektora Blaža Sliškovića upućenoj Elviru Boliću, koju je trebalo da prenese svom imenjaku Baljiću. O tome je u intervjuu za MONDO između ostalog govorio i Bola.

Drugi dvoboj, takođe prijateljskog karaketera odigran je u ljeto 2012. godine u velškom Laneliju, a pobjedu su odnijeli "zmajevi" golovima Vedada Ibiševića i Miroslava Stevanovića (0:2).

Prvu takmičarsku utakmicu, a ukupno treću, BiH je takođe odigrala u Kardifu u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2016. godine u Francuskoj, a taj susret iz 10. oktobra 2014. godine je okončan bez pogodaka.

U "revanšu" u Zenici, istog dana sljedeće godine, druga priča - sigurna pobjeda BiH - 2:0, a strijelci su bili Milan Đurić i Vedad Ibišević.

Selektor Barbarez je uprkos tradiciji prepustio ulogu favorita Velšanima, rekavši ako je tim Krejga Belamija uostalom i bolje plasiran na listi Svjetske fudbalske federacije. Vels je na 35. mjestu FIFA liste, a BiH je 71. selekcija svijeta.

"Vels je favorit, to govori i FIFA rang-lista. Ali mi imamo samopouzdanje i znamo da na tom nivou možemo igrati i pružiti ono što želimo kada smo zajedno. To što su oni ispred nas na rang listi nije bez veze, ali mi vjerujemo u sebe", rekao je Barbarez.

Izvor: Joe Klamar / AFP / Profimedia

Međutim, Vels je svoj najbolji plasman ostvario u oktobru 2015. godine kada je bio na osmoj poziciji FIFA liste, a kako rekosmo, dva dana kasnije na "Bilinom polju" je rutinski poražen od "zmajeva", koji su pride bili oslabljeni neigranjem Edina Džeke, u slobodno možemo reći, njegovom "prajmu".

Kapiten BiH danas iako ima 40 godina, predstavljaće u četvrtak najveću prijetnju po gol Velsa, što je istakao i sam selektor Belami.

Izvor: Profimedia/Phil Bryan/News Images

"Nikada nije bio toliko brz igrač, ali njegova igra i inteligencija igre uvijek će biti na visokom nivou", rekao je Belami, a prenijeli britanski mediji.

Kako će biti u petom međusobnom meču saznaćemo u četvrtak oko 22.30, a u slučaju pobjede BiH će pet dana kasnije u Zenici ugostiti boljeg iz drugog polufinala između Italije i Sjeverne Irske.

(MONDO)