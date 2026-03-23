Vico Zeljković posjetio "zmajeve" pred baraž za Mundijal: Važni su zajedništvo, odgovornost i maksimalan angažman (FOTO)

Predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković posjetio je u ponedjeljak uveče izabranike Sergeja Barbareza i poželio im sreću u polufinalu baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Vico Zeljković je u Sarajevu obišao selekciju BiH, koja će u četvrtak igrati protiv Velsa u Kardifu a u slučaju prolaska, potom i četiri dana kasnije protiv boljeg iz drugog polufinala između Italije i Sjeverne Irske na zeničkom "Bilinom polju".

"Večeras sam posjetio A reprezentativce uoči utakmica baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Razgovarao sam sa igračima i stručnim štabom, poželio im mnogo sreće i uspjeha, te istakao koliko su zajedništvo, odgovornost i maksimalan angažman važni u susretu protiv Velsa.

Savez će nastaviti da pruža punu podršku, a uvjeren sam da će naši reprezentativci dati svoj maksimum i dostojno nas predstavljati na terenu", saopštio je prvi čovjek bh. fudbala putem društvenih mreža.

