Trener Rudar Prijedora pred Zrinjski: Nema filozofije, samo hrabro!

Fudbaleri Rudar Prijedora u petak od 18 časova na Gradskom stadionu dočekuju mostarski Zrinjski u 35. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Gosti iz Mostara su vicešampioni BiH, dok su Prijedorčani pretposljednji sa 29 osvojenih bodova, pa se ekipa Perice Ognjenovića nalazi pred imperativom pobjede kako bi izborila opstanak u elitnom društvu.

Strateg prijedorske ekipe smatra da njegovi igrači moraju odigrati hrabro protiv renomiranog protivnika, koji je jednog od najkvalitetnijih timova u ligi.

"To je ekipa sa velikim brojem kvalitetnih igrača koje treba respektovati. Utakmice u Premijer ligi su priča za sebe. Nema mnogo filozofije - potrebno je utakmicu pripremiti na najbolji mogući način, izaći na teren i pokazati najbolji fudbal. Moramo igrati hrabro i pokušati doći do pozitivnog rezultata", rekao je Ognjenović i pozvao navijače da podrže ekipu u važnom trenutku sezone.

Sudbina Rudar Prijedora u velikoj mjeri zavisiće i od rezultata ostalih konkurenata u borbi za opstanak. Radnik će u Bijeljini dočekati novog šampiona Borac, dok će "fenjeraš" Sloga putovati u Posušje.

Podsjetimo, šef struke "plemića" Igor Štimac je u najavi gostovanja u Prijedoru istakao da će njegov tim biti pošten do kraja i prema sebi i prema ostatku lige, istakavši da ne želi da se iza Zrinjskog vuku kuloarske priče i repovi.







