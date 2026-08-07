Stefanos Cicipas ponovo je javno pričao o odnosu kakav ima sa svojim ocem Apostolosom i za čim dosta žali.

Izvor: Joly Victor/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Goran Ivanišević davno je savjetovao Stefanosa Cicipasa da se uozbilji, mnogi su mu govorili da mora da raskrsti sa svojim ocem i da nađe ozbiljnijeg trenera. Konačno je to uradio relativno skoro kada je otpustio Apostolosa i angažovao trenera iz akademije Patrika Muratoglua. Sada je opet pričao o svom tati i njihovom spornom odnosu.

"To poglavlje je trebalo da počne odavno. Rekao bih da sam bio previše strpljiv sa svojim vremenom i previše fin da riješim određene stvari, to je život. Određene stvari se dogode u određenim momentima. Možda sam Budista po toj filozofiji. Sada smo ovdje, radimo stvari na način na koji ja želim da se rade i kakav odnos treba da bude sa trenerom. Vjerujem mnogo Patriku Muragogluu koji prati sve šta se dešava kao i ljudima iz njegove akademije. Oni znaju šta je najbolje za mene", poručio je Cicipas.

Vidi opis "Trebalo je ranije da otpustim oca": Cicipas kasno shvatio da je Ivanišević bio u pravu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Marc Aspland/The Times / News Licensing / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 5 / 5

Podsjetio je Grk da ima mali broj igrača koje treniraju očevi, poput Saše Zvereva i Bena Šeltona.

"Nema mnogo trenera koje treniraju očevi, posebno u današnje vrijeme. Ovako, kad malo razmislim tu su Saša i Ben, to je veoma težak odnos i ne viđa se često. U nekim slučajevima uspije, kao kod njih dvojice. Iskreno ovo kažem, kada vidim Šeltonovog oca, ponekad poželim.... On je primjer kako bi otac trebalo da se ponaša uz sina koji igra tenis, savršen je primjer. Vidim to i ponekad poželim da je tako bilo i za mene, ali nažalost nije. Veliki sam Šeltonov fan i dinamike koju ima sa ocem, to je sjajan primjer", zaključio je Cicipas.