Začarani krug Stefanosa Cicipasa: Tata, djevojka, Đoković i psihološki problemi

Grčki teniser Stefanos Cicipas trenutno je 51. teniser svijeta, a 2021. godina kada je bio treći reket planete, sada izgleda jako daleko.

Izvor: NEIL HALL/EPA

Grčki teniser Stefanos Cicipas nedavno je osvojio ATP titulu Gštadu poslije dugo čekanja. Prošao je nekada treći teniser svijeta jako težak put u posljednje dvije godine, ali konačno se vidi mentalni i fizički boljitak u njegovoj igri. Ništa ovdje nije slučajno, pošto Grk neposredno pred Vimbldon raskinuo saradnju sa ocem Apostolosom Cicipasom.

Bilo je jasno da vlada jako loša energija u njegovom taboru, da ne uspjevaju da ga podignu iz psihološkog kolapsa, što je pokušao i Goran Ivanišević prošlog ljeta. Sve se završilo pravom katastrofom, pošto su se Hrvat i Grk ubrzo posvađali.

Razlog je bio to što je Goran javno kritikovao lošu formu Cicipasa, da bi on to shvatio jako lično i vratio oca na mjesto prvog trenera. To se ispostavilo kao loš potez, protraćio je još godinu dana i na kraju je morao da "presječe".

Cicipas se očigledno jako loše nosi sa svim vrstama pritiska. Dva puta je poražen u finalima grend slemova (Rolan Garos 2021, Australijan Open 2023) od Novaka Đokovića i nikada se nije oporavio od tih neuspjeha, što je više puta isticao tokom intervjua.

Na probleme se nadovezala i turbulentna veza sa tadašnjom devojkom Paulom Badosom, pa je nesrećni Cicipas bio rastrgnut između porodice, djevojke, teniskog terena, i nikako nije mogao sve da poveže u jednu cjelinu... Možda ga je nedavni poraz od Novaka Đokovića mu 2. kolu Vimbldona konačno prodrmao, pa titulom u Gštadu najavio bolja vremena.

Rene Stabs rekla kako stoje stvari

Četvorostruka grend slem šampionka Rene Stabs, koja sada radi kao komentatorka i autorka podkasta, govorila je konkretno o mentalnim i psihološkim izazovima sa kojima se Cicipas suočavao. Ona je pripisala veliki dio krivice njegovom ocu, za koga smatra da je jako loše uticao na njega.

"Mislim da je problem bio u tome što je Stefanos gubio živce na terenu, a u polovini slučajeva uzrok nije bila njegova igra, već to što je otac vikao na njega sa tribina... to je veoma negativna stvar", rekla je Australijanka.

"Njega samo otac može da trenira"

Goran Ivanišević je prošle godine prihvatio da bude dio tima za "oživljavanje" karijere Stefanosa Cicipasa, ali se ubrzo pokajao.

"Ja sam znao nakon drugog dana našeg treninga, kada je došao u Zagreb, da od toga neće biti ništa. Na kraju dana ja ništa loše nisam rekao. Sve što sam rekao, to je istina i to se i ostvarilo. Lijepo sam mu rekao poslije Vimbldona da uzme četiri mjeseca odmora, jer nije to samo fizički nespremnost, to je mentalna nespremnost. Imao sam i ja takve probleme, kad neko ne želi da bude na terenu... Ja i dalje mislim da je dobar teniser i da postoje sitnice na kojima mora da radi. Ne možeš da uspiješ ako ne želiš da budeš na terenu", poručio je Ivanišević.

Ovo mu je Grk žestoko zamjerio i odmah je došlo do prekida saradnje. Hrvat je kasnije rekao kako je imao najbolje namjere, ali i sarkastično poručio da njega samo otac može da trenira.

"Juče smo se čuli, da završimo tu sagu. Lijepo smo popričali, to je nešto što se vuče zadnjih desetak dana, nema zle krvi, zahvalili smo jedan drugom, on je odlučio ponovno da pokuša sa tatom. Ja iskreno, najiskrenije ovo mislim, jedina osoba koja može njega da trenira je njegov tata", rekao je tada Goran.

Cicipas je do sada osvojio 13 ATP titula i stigao do dva finala grend slema, na Rolan Garosu 2021. i na Australijan openu 2023. godine, koja su oba završena porazom od Novaka Đokovića.