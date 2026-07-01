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"Igram protiv najvećeg svih vremena": Cicipas objavio fotku i poruku koja će oduševiti Đokovića

"Igram protiv najvećeg svih vremena": Cicipas objavio fotku i poruku koja će oduševiti Đokovića

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Stefanos Cicipas oglasio se na društvenim mrežama i još jednom svima rekao da je Novak Đoković najveći svih vremena

Stefanos Cicipas za Novaka Đokovića tvrdi da je najbolji Izvor: Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Marc Aspland/The Times / News Licensing / Profimedia

Novak Đoković i Stefanos Cicipas odigraće meč drugog kola na Vimbldonu. Taj duel biće na Centralnom terenu i neće početi prije 19 časova po našem vremenu. Uoči meča se oglasio najbolji grčki teniser i objavio fotku sa posebnom posvetom. Još jednom je javno svima rekao ko je najveći ikada.

"Radujem se šansi da igram protiv najvećeg svih vremena na najvećem događaju još jednom. Idemo", napisao je Cicipas na društvenim mrežama.

Biće ovo 15. okršaj Novaka i Stefanosa, srpski as je slavio 12 puta. Zanimljivo je i da će im ovo biti prvi meč na travi. Jedina dva puta je Grk slavio na tvrdoj podlozi u Kanadi i Šangaju 2018. i 2019. godine.

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Tagovi

Novak Đoković Stefanos Cicipas Tenis Vimbldon

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