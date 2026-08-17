Šejk Milton stigao kod Saše Obradovića

Amerikanac Šejk Milton u budućnosti će nositi dres Hapoel Jerusalima.

Izvor: MN PRESS

Hapoel Jerusalim ima velike ambicije na čelu sa trenerom Sašom Obradovićem, a u Izrael je sada stigao doskorašnji košarkaš Partizana Šejk Milton. Američki bek ima sezonu za zaborav iza sebe, pošto je više bio povređen nego zdrav. Vidjećemo koliko može u sistemu nekadašnjeg trenera Zvezde, koji će pokušati da uvede tim u Evroligu, što je jedna od najvećih ambicija.

Milton je po dolasku u novi klub otkrio kako ga je Obradović nagovorio da potpiše. Nije tajna da je bio na meti Makabija, ali na kraju je završio u Jarusalimu.

"Uzbuđen sam što sam dio ovog tima. Navijači su mi već pokazali mnogo ljubavi. Učinićemo sve i igraćemo snažno za njih. Trener mi je rekao da ćemo biti veoma konkurentna ekipa, i u Evrokupu, i to me je ubijedilo da dođem. Već jedva čekam da počnemo. Ovdje postoji dobar tim i sigurni smo da možemo da izgradimo nešto veliko. Srećan sam što sam ovdje i uzbuđen sam zbog predstojeće sezone."

Motivisan je da uklopi tim u kojem već poznaje nekoliko igrača.

"Znam da je mnogo posla pred nama, ali uzbuđen sam što ću biti sa igračima. Razgovarao sam sa Harperom, a Lofton može da bude posebno dominantan. Vjerujem u ekipu i u ono što možemo da uradimo zajedno. Želim da upoznam igrače, da se povežem sa svima i da počnemo da radimo. Mislim da imamo potencijal za dobru sezonu i već jedva čekam da izađem na parket i pružim sve od sebe za ekipu i navijače", zaključio je Milton.

Šta je rekao Obradović?

Srpski strateg će u svom timu imati nekoliko bivših igrača Partizana - Šejka Miltona, Džejlina Smita, Dušana Miletića, a moguće i Džejmsa Nanelija.

Po dolasku je odmah dao veliko obećanje. "Iskreno se zahvaljujem predsjedniku Adelsonu i upravi koja je napravila nevjerovatnu grupu igrača, koja može da se bori za sve titule. Vjerujem da će naši predivni navijači uživati u sezoni pred nama. Jedva čekam da počnemo", rekao je Obradović.

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Pogledajte 00:44 Saša Obradović otišao sa konferencije Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

(MONDO)