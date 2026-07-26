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Šejk Milton ide kod Saše Obradovića: Posle Partizana odlazi iz Evrolige

Šejk Milton ide kod Saše Obradovića: Posle Partizana odlazi iz Evrolige

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Šejk Milton je najbliži tome da karijeru naredne sezone nastavi u redovima Hapoela iz Jerusalima, mada je i Makabi zainteresovan za usluge nekadašnjeg beka Partizana.

Šejk Milton ide u Hapoel Jerusalim zaiteresovan i Makabi Izvor: MN PRESS

Nakon što je odigrao jednu sezonu u Beogradu Šejk Milton je napustio Partizan nakon što se sporazumno rastao sa crno-bijelima. Do sada nismo znali gde će, ali sada su se pojavile dvije moguće opcije za nekada dugogodišnjeg NBA košarkaša. 

Šejk Milton je na radaru Hapoela iz Jerusalima i Saše Obradovića. Nakon što je u klub došao Keni Lofton junior, sada se govori o tome da je Šejk Milton naredna opcija za tim koji će naredne godine preko Evrokupa probati da nađe svoje mjesto u Evroligi. 

Ipak iako izgleda da će Milton završiti u Izraelu nije sigurno da će otići u Jerusalim pošto je za njega zainteresovan i Makabi iz Tel Aviva koji traži zamjenu za Lonija Vokera koji je napustio ekipu. 

Šejk Milton od Amerike do Beograda

Bendžamin Šejk MIlton je 2018. izabran kao 54. pik na draftu i igrao je za Filadelfiju, Minesotu, Detroit, Njujork, Bruklin i Los Anđeles Lejkerse prije dolaska u Evropu. U Partizanu je u Evroligi prosječno bilježio 6,9 poena po meču, a u ABA ligi 12,8 i nije do kraja ispunio očekivanja. 

Tagovi

Šejk Milton Hapoel Jerusalim

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