Džon Mekinro opet prozvao Novaka Đokovića: "Aha, opet blefira"

Đoković je pobijedio Jibinga Vua, ali Džon Mekinro sumnja u njegovu povredu i optužuje ga da blefira. Otkrijte šta se zapravo desilo na terenu.

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Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Vimbldona pošto je u ponedjeljak bio bolji od Jibinga Vua iz Kine, a kako je sam priznao poslije meča - nije bio u potpunosti zadovoljan kako je igrao. Đoković se mučio da slomi otpor protivnika, izgubio je bio i set, ali je na kraju ipak smogao dovoljno snage da trijumfuje 3:1.

Jasno je da Đokoviću treba malo vremena da se "zagrije" i nađe formu pošto je mjesec dana bio bez meča, pa je bilo očekivano i da dođe do fizičkih poteškoća usljed zamora materijala. Ali, kada se to desilo - Džon Mekinro je optužio Đokovića da "blefira".

Interesantno je da je Mekinro bio na Novakovoj strani tokom meča "Morate da volite ono što Đoković radi - ovaj čovjek je nevjerovatan", rekao je Amerikanac i dodao: "Voljeli ga ili ga mrzili, morate da ga poštujete, tu nema nikakve sumnje. Ovaj čovjek donosi vatru, donosi intenzitet, donosi toliko želje. Donosi ljubav prema sportu."

Slavni američki teniser je i ove godine komentator na britanskom Javnom servisu Bi-Bi-Si, tako da je i ovoga puta doveo u pitanje fer-plej Novaka Đokovića. Tokom pauze pri promjeni strana, kada je Đoković zaostajao 4:3 u četvrtom setu, baš prije nego što će "dodati gas", Mekinro je vidio jedno protezanje za koje je pretpostavio da je zamka za Vua.

"On (Vu) to primjećuje (Đokovićeve znake nelagodnosti), on to vidi", ocijenio je Džon Mekinro: "Da li blefira? Koliko je loše? Gledao sam već ovaj film. Mislim, ovo nije nešto što se nikada ranije nije desilo".

Aludirao je očigledno Mekinro na ono što je već nekoliko puta potencirao u svojim prenosima, a to je da Novak Đoković, kada se nađe u problemu u meču, pokušava da svom protivniku signalizira da ima fizičke probleme nadajući se da će mu to poremetiti koncentraciju i fokus.

Znamo da je tako Đokovića lažno optužio na jednom od prethodnih Australijan Opena, nakon čega je Đoković javno podijelio snimak sa magnetne rezonance na kome se vidi koliko je njegova povreda ozbiljna.

Kako je Đoković "spustio" Mekinroa

"Isprovociralo me je to što već nekoliko puta koliko sam se u Australiji povređivao, 2021. i 2023, ne mogu da kažem svi, ali osjetio sam da jedna poprilično velika grupa ljudi misli da to nije istina i da su moje povrede zapravo neki moj vid provokacije ili strateške igre mentalne sa protivnicima", kazao je Novak prošle godine.

Posebno ga je zaboljelo što su teniski velikani takođe počeli da šire sumnju u istinitost povrede.

"Ne bih reagovao da nisu reagovale neke legende našeg sporta. Mislim kada neke stvari ostanu na društvenim mrežama to je u redu. Ali, kada to baš eskalira do te mjere da se ljudi, da imaju dilemu, da prosto u pitanje dovode moj integritet i vjerodostojnost onoga što sam rekao da jeste, pogotovo kada dolazi od nekih ljudi koji su stvarno legende našeg sporta i koji imaju multimilionski auditorijum koji ih sluša kada prenose mečeve, onda sam tu već osjetio potrebu da prosto odreagujem".

Tako je i donio odluku da pokaže snimak povrede zadnje lože.

"To nikada nisam radio, ali to sam uradio zbog kuliminacije zbog svega što se hronološki desilo. Znači, nije to samo ove godine nego prosto i 2021. i 2023. i sada. I prosto sam se zasitio tih komentara i, kažem, to kada su ti ljudi koji su jako važni u našem sportu rekli to što su rekli, onda sam morao da odreagujem", dodao je Novak Đoković.

(MONDO)