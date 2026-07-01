logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novak Đoković o Janiku Sineru i Karlosu Alkarazu: "Shvatio sam jednu stvar"

Novak Đoković o Janiku Sineru i Karlosu Alkarazu: "Shvatio sam jednu stvar"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković otkriva kako mu je pobeda nad Sinerom na Australijan openu pomogla da shvati mnoge stvari.

novak djokovic shvatio sam da mogu da pobijedim alkaraza i sinera Izvor: YouTube/screenshot/Tennis Channel

Srpski teniser Novak Đoković nije mnogo igrao u 2026. godini, ali nam je već na Australijan openu nagovijestio da je i dalje u konkurenciji za trofeje. Igrao je Đoković finale u Melburnu protiv Karlosa Alkaraza, pošto je prethodno izbacio Janika Sinera, a kako je sam rekao sada na Vimbldonu - to iskustvo mu je pomoglo da shvati mnoge stvari o sebi i njima.

"Da, to je za mene bez sumnje bila pobjeda godine u 2026. Znate, pobijediti dvostrukog uzastopnog šampiona i prvog tenisera svijeta Janika Sinera u Australiji... Vau. I to nakon što sam, mislim, imao negativan niz protiv njega od nekih pet poraza - četiri ili pet poraza zaredom. Bilo je epski, iskreno. Igrali smo preko četiri i po sata, bio je to meč u pet setova", rekao je Đoković i potom objasnio zašto mu je to toliko značilo u tom trenutku.

"To je prije svega meni dokazalo, više nego bilo kome drugom, da još uvijek mogu da im pariram i pritisnem ih... Naročito igrače poput Sinera i Alkaraza i to na najvećoj sceni. Mogu da da igram do pet setova i da pobijedim".

Kako sam kaže Đoković, shvatio je poslije toga da i dalje može da se takmiči uprkos tome što su ga mnogi otpisali jer ima sada već 39 godina: "To mi je jako značilo za moje samopouzdanje. To je još jedna dodatna motivacija da nastavim dalje, da nastavim da 'grizem' i da vjerujem da mogu da se domognem još jednog... Hm, barem još jednog grend slem trofeja", zaključio je Nole u razgovoru za "Tennis Channel".

Može li Novak do titule na Vimbldonu?

Novak Đoković je solidno počeo Vimbldon i u prvom kolu je bio bolji od Jibing Vua iz Kine (3:1), ali će morati znatno bolje ako hoće do osmog pehara u Londonu. Pred njim je jako komplikovan žrijeb, iako Karlos Alkaraz ne učestvuje zbog povrede.

Ovako izgleda projektovani žrijeb za Noleta:

  • 1. kolo - Vu (3:1)
  • 2. kolo - Cicipas
  • 3. kolo - Rinderkneš
  • 4. kolo - Fonseka
  • četvrtfinale - Ože-Alijasim
  • polufinale - Siner
  • finale - Zverev

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:25
Novak Đoković izlazi u saoku na Centralni teren
Izvor: Arena tenis
Izvor: Arena tenis

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Vimbldon Janik Siner Karlos Alkaraz

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC