logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Serena Vilijams baš ne zna da gubi: Kakvo je ovo rukovanje? Svi je osudili poslije Vimbldona

Serena Vilijams baš ne zna da gubi: Kakvo je ovo rukovanje? Svi je osudili poslije Vimbldona

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Serena Vilijams izgubila je u prvom kolu Vimbldona od Maje Džoint, što je iznenadilo mnoge. Njena pauza od četiri godine ostavila je trag na igri.

serena vilijams se hladno rukovala poslije poraza na vimbldonu Izvor: ESPN/Screenshot

Jedna od najboljih teniserki svih vremena Serena Vilijams izgubila je u 1. kolu Vimbldona od Maje Džoint iz Australije, tako da njen povratnički meč nije prošao kako je zamišljala. Vilijamsova je napravila pauzu od četiri godine i na iznenađenje mnogih je dobila specijalnu pozivnicu za ovogodišnji Vimbldon na kome je odmah zaustavljena.

Iako je za protivnicu dobila Australijanku koja je od januara dobila samo jedan meč, bilo je jasno koliko je Vilijamsova "zarđala" usljed tolike pauze, pa čak ni to što je cijeli stadion navijao za nju nije bio dovoljno jak vjetar u leđa.

Na kraju, 2:1 za Maju Džoint (6:3, 6:7, 6:3) poslije skoro dva i po sata borbe - kada smo nažalost vidjeli i onu "ružniju" stranu ličnosti Serene Vilijams. Koliko god bila velika šampionka, nikada nije znala da gubi, tako da je i ovoga puta nevoljno prišla mreži i samo hladno pružila ruku Australijanki.


Prošlo je to bez riječi, čak ni "čestitke" nismo čuli od Vilijamsove, koja je potom znatno više "komunikacije" imala sa stadionom koji je napuštala. Okrenula se i pozdravila navijače, najvjerovatnije posljednji put u karijeri.

Iako su svi jedva čekali da čuju šta ima da kaže, nakon što su nedjeljama unazad najavljivali njen povratak, na kraju ni mediji nisu imali priliku da pričaju sa Serenom Vilijams koja ih je odbila. Od organizatora je stiglo samo obavještenje da Vilijamsova neće ipak davati nikakve izjave, a poslala je unaprijed spremljenih nekoliko rečenica.

"Bilo mi je baš drago da se vratim na Vimbldon. Nisam ni očekivala da ću biti ovdje. Atmosfera je bila sjajna. Izlazak pred navijače je bio sjajan. Uživala sam, definitivno mi je ovo nedostajalo i uživala sam u ovom trenutku više nego išta", poručila je ona.

Ostaje da se vidi da li će Serena Vilijams probati da igra na još nekom događaju, a pretpostavka je da je ovo uvertira za US Open.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:23
Arina Sabalenka i Novak Đoković na Vimbldonu
Izvor: Instagram/Wimbledon
Izvor: Instagram/Wimbledon

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Serena Vilijams Vimbldon

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC