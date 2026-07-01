Serena Vilijams baš ne zna da gubi: Kakvo je ovo rukovanje? Svi je osudili poslije Vimbldona

Serena Vilijams izgubila je u prvom kolu Vimbldona od Maje Džoint, što je iznenadilo mnoge. Njena pauza od četiri godine ostavila je trag na igri.

Izvor: ESPN/Screenshot

Jedna od najboljih teniserki svih vremena Serena Vilijams izgubila je u 1. kolu Vimbldona od Maje Džoint iz Australije, tako da njen povratnički meč nije prošao kako je zamišljala. Vilijamsova je napravila pauzu od četiri godine i na iznenađenje mnogih je dobila specijalnu pozivnicu za ovogodišnji Vimbldon na kome je odmah zaustavljena.

Iako je za protivnicu dobila Australijanku koja je od januara dobila samo jedan meč, bilo je jasno koliko je Vilijamsova "zarđala" usljed tolike pauze, pa čak ni to što je cijeli stadion navijao za nju nije bio dovoljno jak vjetar u leđa.

Na kraju, 2:1 za Maju Džoint (6:3, 6:7, 6:3) poslije skoro dva i po sata borbe - kada smo nažalost vidjeli i onu "ružniju" stranu ličnosti Serene Vilijams. Koliko god bila velika šampionka, nikada nije znala da gubi, tako da je i ovoga puta nevoljno prišla mreži i samo hladno pružila ruku Australijanki.

So Serena doesn’t play a match for 4 years



Gets a Wildcard into the biggest tournament on the calendar



Loses to a player with a 3-13 record and 103 in the race this year



Gives a rubbish handshake



Refuses to do press



Didn’t need her at Wimbledonpic.twitter.com/KFbdDILpEZ — Todd Scoullar (@ToddScoullar)June 30, 2026



Prošlo je to bez riječi, čak ni "čestitke" nismo čuli od Vilijamsove, koja je potom znatno više "komunikacije" imala sa stadionom koji je napuštala. Okrenula se i pozdravila navijače, najvjerovatnije posljednji put u karijeri.

Iako su svi jedva čekali da čuju šta ima da kaže, nakon što su nedjeljama unazad najavljivali njen povratak, na kraju ni mediji nisu imali priliku da pričaju sa Serenom Vilijams koja ih je odbila. Od organizatora je stiglo samo obavještenje da Vilijamsova neće ipak davati nikakve izjave, a poslala je unaprijed spremljenih nekoliko rečenica.

"Bilo mi je baš drago da se vratim na Vimbldon. Nisam ni očekivala da ću biti ovdje. Atmosfera je bila sjajna. Izlazak pred navijače je bio sjajan. Uživala sam, definitivno mi je ovo nedostajalo i uživala sam u ovom trenutku više nego išta", poručila je ona.

Ostaje da se vidi da li će Serena Vilijams probati da igra na još nekom događaju, a pretpostavka je da je ovo uvertira za US Open.

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(MONDO)