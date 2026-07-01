Sten Vavrinka se u suzama oprostio od Vimbldona: "Ne želim u penziju, ali moram"

Sten Vavrinka je imao emotivan oproštaj od Vimbldona, u suzama je posljednji put igrao na londonskoj travi.

Izvor: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Sten Vavrinka (41) saopštio je da mu je ovo posljednja sezona u karijeri. Tako je odigrao i posljednji meč na Vimbldonu. I to kakav. Poslije više od četiri sata borbe i četiri odigrana taj-brejka je izgubio od Matea Beretinija (Italija) - 6:7 (7:9), 7:6 (18:16), 7:6 (9:7), 7:6 (7:5).

Nevjerovatna borba dvojice sjajnih igrača na terenu broj 1. Publika je mogla da uživa u prvom spektaklu. Uostalom, kada je meč završen Švajcarac je ispraćen ovacijama. Svi su ustali da pozdrave velikog šampiona. Zaslužio je to. Stao je da na terenu da i izjavu.

"Ne želim da se penzionišem, ali znam da je vrijeme za mene da stanem. Jedan od razloga što sam nastavio da igram je zbog ovakvih momenata. Baš je emotivno, zahvalan sam zbog šanse koju sam dobio. Što sam dobio specijalnu pozivnicu, imao šansu da igram još jednom na ovom posebnom turniru. Kao dijete sanjate da imate jedan dan ovdje, ja sam imao šansu da igram mnogo puta. Sjajna podrška i to mi mnogo znači, hvala vam za sve ove godine", rekao je Vavrinka.

Potom je pričao o samom meču i četiri sata rovovske borbe koja je viđena.

"Nije mi prvi put ovdje, išao sam preko granica, sjajna borba. Mateo je moj dobar prijatelj, sjajan čovjek i zaslužio je da pobijedi. Nije lako reći zbogom nečemu što mnogo volite. Oduvijek sam gajio veliku strast prema igri, zahvalan sam svima koji su mi dali šansu da igram ovdje. Nisam mogao da poželim ljepši oproštaj. Hvala vam za podršku", završio je Vavrinka.

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(MONDO)