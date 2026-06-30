Svi gledali Novaka, a onda se pojavio Stefan: Čak je i Mekinro morao da se oglasi zbog mladog Đokovića

Bivši teniser Džon Mekinro nije krio oduševljenje kad su u pitanju reakcije Stefana Đokovića koji slavi pobjedu svog oca

Izvor: Screenshot/YouTube/@therushmorepodcast/@Wimbledon Screenshot/Twitter/@josemorgado

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Vimbldona poslije pobjede nad Jibingom Vuom. Iako je na terenu proveo tri i po sata, u dugom i iscrpljujućem meču, na kraju je mogao samo da bude ponosan na posebnu podršku koju je imao sa tribina. Pažnju su privukli Stefan i Tara, koji su bili najglasniji, pa je povike sa tribina morao da prokomentariše i Džon Mekinro.

Malo je reći da je Mekinro bio oduševljen načinom na koji Stefan Đoković bodri tatu. Stefan nije odustajao ni kada je Novak gubio, ni kada je slavio, ni kada je izvodio maestralne poene. Uvijek su se sa tribina mogle čuti ovacije i podrška za tatu, a kod najvažnijih poena slavio je rame uz rame sa Novakom. Novakova djeca bila su budna duže od uobičajenog vremena za spavanje, ali su svaki poen burno pratila, posebno Stefan.

Pogledajte kako Stefan Đokvoić proslavlja pobjedu svog oca:

IDEMO !



J'adore.



Marrant de voir Stefan et Tara Djokovic totalement survoltés pour encourager leur père.



Cela doit motiver encore plus Nole.#Wimbledonpic.twitter.com/3nGv0xGDxE — Tennis Legend (@TennisLegende)June 30, 2026

Komentator BBC-ja Endru Koter vidio je slavlje na tribinama, Stefanovu stegnutu pesnicu i povike, pa je dodao: "Stefane! Kakav otac, takav sin. Polako, Stefane", rekao je.

Morao je i Džon Mekinro da doda komentar, pa je uzvratio: "To je impresivna energija! Karlos je to započeo, ali mnogo momaka ide njegovim stopama", rekao je.

Šta je rekao Novak Đoković?

Nije tajna da je Stefan strastveni ljubitelj tenisa, da svuda bodri oca, ali i da sam trenira. Iako bi mogao da krene stopama oca, najboljeg tenisera svih vremena, Novak ne vrši pritisak. Jednom prilikom rođeni Beograđanin i sam je rekao: "Ne tjeram ga da igra tenis. Nikad i nisam."

"Trudim se da uzmem tu energiju, dječiju energiju, da tako hranim dijete u sebi, jer to često zaboravljamo. Sve je tako ozbiljno, sve je profesija i posao", rekao je Novak.

https://mondo.rs/Sport/Tenis/a2247223/djokovic-vu-uzivo-prenos-vimbldon.html