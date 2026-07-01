Rafael Nadal: "Zašto je Novak Đoković najveći ikada? Evo da vam objasnim"

Rafael Nadal ističe da je Novak Đoković najbolji teniser svih vremena, oslanjajući se na statistiku i svoje iskustvo iz karijere.

Izvor: YouTube/CNBC Television/Wimbledon/Screenshot

Španski teniser Rafael Nadal uvijek je s velikim poštovanjem pričao o Novaku Đokoviću, a posebno je to izraženo od kada se njegova karijera približila kraju, odnosno od kada je u penziji. Nadal tek sada ima vremena i prostora da se osvrne na sve što je proživio u posljednjih dvadesetak godina nevjerovatne karijere, pa se često iz njegovih usta može čuti i da je Novak Đoković apsolutno najbolji svih vremena.

Možda to ne odgovara mnogima da čuju, pošto su navikli da veliča Rodžera Federera i rivalstvo koje je imao sa njim, a koje je medijski pompeznije ispraćeno od onog sa Đokovićem, tako da često mora i da pojašnjava zašto to misli. Nadalu to nije nikakav problem, uvijek je spreman da argumentima potvrdi ono što bi trebalo da bude svima jasno kao dan.

"Kada kažem da je Novak Đoković najbolji teniser svih vremena, to je zato što statistika to potvrđuje. A statistika mora da se uzme u obzir kada se određuje ko je najveći teniser svih vremena - odnosno G.O.A.T.", rekao je Nadal za "CNBC".

Izvor: Cao Yang / Avalon / Profimedia

"Da odgovorim na vaše pitanje - da li Siner i Alkaraz mogu da ga stignu... Brojke će dati odgovor u budućnosti. Ne znam. Morate da igrate na vrhunskom nivou veoma dugo. Sve zavisi od toga da li će se pojaviti novi veliki rivali. Trenutno djeluje da ih nemaju i to je sasvim drugačije", naglasio je Nadal svjestan da je godinama dijelio najveću scenu sa Federerom, Đokovićem i Marejem, dok je Sineru i Alkarazu jedina konkurencija - baš Đoković.

"Koliko će im biti teško da zadrže ovakav procenat pobjeda zavisiće od toga kakva konkurencija bude stizala na Turu i od njihove sposobnosti da nastave da pobjeđuju istim intenzitetom. Takođe, moraju uz to da izbjegnu povrede. Nikada ne znate. Život je nepredvidiv, a takav je i tenis", zaključio je Nadal.

Šta je još Nadal rekao o Đokoviću?

Nadal, koji je sa Đokovićem odigrao nevjerovatnih 60 mečeva i ima dvije pobjede manje, istakao je da razumije zbog čega srpski as i dalje igra tenis i da to nema nikakve veze sa rekordima ili ostalim stvarima koje drugi učitavaju.

"Novak Đoković je i dalje ovdje zato što voli ovaj sport i zato što i dalje osjeća strast prema takmičenju. Dok god bude imao tu motivaciju i dok ga tijelo bude služilo, imaće priliku da se bori za najveće turnire. Ono što je postigao je nevjerovatno. Svi smo pomjerili granice svojih karijera, a on to i dalje radi", rekao je Rafael Nadal.

"Kada neko osvoji toliko toga koliko smo mi osvojili, jedini razlog da nastavi jeste to što i dalje uživa u takmičenju i vjeruje da može da ostane konkurentan", bez ikakvog ustezanja je dodao Španac.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:36 Rafael Nadal čestita Novaku Đokoviću Izvor: RTS Izvor: RTS

(MONDO)