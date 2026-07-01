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Uživo, Đoković - Cicipas: Težak zadatak za Srbina već u drugom kolu Vimbldona 0
Novak Đoković Stefanos Cicipas uživo prenos livestream
Novak Đoković Stefanos Cicipas uživo prenos livestream
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Uživo, Đoković - Cicipas: Težak zadatak za Srbina već u drugom kolu Vimbldona

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Novak Đoković igraće protiv Stefanosa Cicipasa u drugom kolu Vimbldona.

Novak Đoković protiv Stefanosa Cicipasa igra već u drugom kolu Vimbldona. Zbog loše pozicije na ATP listi (88. mjesto), najbolji grčki teniser je rival najboljem svih vremena već na startu trećeg grend slema sezone.

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Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
18:01

Đoković saznao potencijalnog rivala u trećem kolu

Ako pobijedi Cipasa, Đoković će u trećem kolu igrati protiv Artura Rinderkneša (Francuska).

17:42

Šta sad čeka Novak?

Đoković čeka izlazak na teren, a to će biti tek kada meč završe Mira Andrejeva i Barbora Krejčikova. Njih dvije su tek počele svoj duel.

17:42

Siner se namučio

Siner se namučio u drugom kolu Vimbldona, pobijedio je Nuna Boržeša uz dosta problema - 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 6:4. To znači da će meč Đokovića i Cicipasa da kasni, trebalo je da počne oko 18h, ali sigurno neće početi prije 19h i to u najboljem slučaju.

17:26

Biće ovo njihov 15. okršaj

Biće ovo 15. međusobni duel Novaka i Stefanosa. Srbin je slavio 12 puta, a zanimljivo je i da im je ovo prvi meč na travi.

17:26

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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