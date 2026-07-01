Uživo, Đoković - Cicipas: Težak zadatak za Srbina već u drugom kolu Vimbldona

Novak Đoković igraće protiv Stefanosa Cicipasa u drugom kolu Vimbldona.

Novak Đoković protiv Stefanosa Cicipasa igra već u drugom kolu Vimbldona. Zbog loše pozicije na ATP listi (88. mjesto), najbolji grčki teniser je rival najboljem svih vremena već na startu trećeg grend slema sezone.

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