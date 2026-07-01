Uživo, Đoković - Cicipas: Težak zadatak za Srbina već u drugom kolu Vimbldona

Novak Đoković igraće protiv Stefanosa Cicipasa u drugom kolu Vimbldona.
Novak Đoković protiv Stefanosa Cicipasa igra već u drugom kolu Vimbldona. Zbog loše pozicije na ATP listi (88. mjesto), najbolji grčki teniser je rival najboljem svih vremena već na startu trećeg grend slema sezone.
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Đoković saznao potencijalnog rivala u trećem kolu
Ako pobijedi Cipasa, Đoković će u trećem kolu igrati protiv Artura Rinderkneša (Francuska).
Šta sad čeka Novak?
Đoković čeka izlazak na teren, a to će biti tek kada meč završe Mira Andrejeva i Barbora Krejčikova. Njih dvije su tek počele svoj duel.
Siner se namučio
Siner se namučio u drugom kolu Vimbldona, pobijedio je Nuna Boržeša uz dosta problema - 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 6:4. To znači da će meč Đokovića i Cicipasa da kasni, trebalo je da počne oko 18h, ali sigurno neće početi prije 19h i to u najboljem slučaju.
Fifth consecutive year in the third round.— Wimbledon (@Wimbledon)July 1, 2026
The defending champion advances after a solid performance against Nuno Borges ✨#Wimbledonpic.twitter.com/THqmvQUZNx
Biće ovo njihov 15. okršaj
Biće ovo 15. međusobni duel Novaka i Stefanosa. Srbin je slavio 12 puta, a zanimljivo je i da im je ovo prvi meč na travi.
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- Đoković - Cicipas