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Lijepa Iva ima poruku za Novaka: Pobijedila na Vimbldonu i rekla svima šta očekuje od Đokovića

Lijepa Iva ima poruku za Novaka: Pobijedila na Vimbldonu i rekla svima šta očekuje od Đokovića

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Iva Jović je poslije pobjede i plasmana u treće kolo Vimbldona poslala poruku Novaku Đokoviću.

Iva Jovič o Novaku Đokoviću Izvor: Printscreen/ESPN/John Walton / PA Images / Profimedia

Iva Jović se ugleda na Novaka Đokovića, on joj je idol i pomaže joj u karijeri. Povremeno se čuju, traži savjete od njega i ne krije da navija za njega. Tako je bilo i poslije njene pobjede na Vimbldonu protiv Tatjane Marije (6:1, 6:2).

Kao što to obično biva, poslije meča slijedi intervju na terenu, pa je tako američka teniserka srpskog porijekla pričala za "ESPN" i imala je poruku za najvećeg ikada.

"Idemo, Novače, navijam za tebe", poručila je lijepa Iva.

Đoković je trebalo već uveliko da igra protiv Stefanosa Cicipasa, ali taj meč kasni i još se čeka početak na Centralnom terenu.

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Tagovi

Novak Đoković Iva Jović Tenis teniserke Vimbldon

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