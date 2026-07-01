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Đoković uplašio skupljačicu loptica usred meča: Tražio joj pomoć, pa napravio smicalicu

Đoković uplašio skupljačicu loptica usred meča: Tražio joj pomoć, pa napravio smicalicu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Novak Đoković je napravio i malu šalu sa djevojkom koja skuplja loptice, uspio je da je uplaši. Pamtiće ovaj momenat sigurno.

Novak Đoković uplašio sakupljačicu loptica Izvor: Arena Tenis

Novak Đoković napravio je šou usred meča. Dobio je drugi set protiv Stefanosa Cicipasa i onda je uslijedila pauza između setova. Tada je Novak pokušao da skine kinezi trake koje ima na desnom ramenu, ali se mučio da to uradi sam sa makazama u rukama.

Tražio je pomoć od djevojke koja je tu i koja skuplja loptice. Uzela je makaze da isiječe traku i kada je to uradila Novak se cimnuo i napravio grimasu što je uplašilo djevojku. Odmah je stavila ruku na srce i počela i ona da se smije kada je vidjela da se Srbin samo šalio.

Stigao je Đoković da napravi i malu smicalicu i da pokaže da se dobro zabavlja na terenu. Pa čak i dok traje borba za prolaz u treće kolo Vimbldona.

Pogledajte i kako je sve to izgledalo:

Pogledajte

00:47
Novak Ðoković prepao devojku na Vimbldonu
Izvor: Arena tenis
Izvor: Arena tenis

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Tagovi

Novak Đoković Tenis Vimbldon

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