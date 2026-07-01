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Đoković saznao potencijalnog rivala na Vimbldonu: Ako pobijedi Cicipasa, čeka ga Francuz

Đoković saznao potencijalnog rivala na Vimbldonu: Ako pobijedi Cicipasa, čeka ga Francuz

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Artur Rinderkneš odradio je svoj dio posla na Vimbldonu i čeka ishod meča Novaka Đokovića i Stefanosa Cicipasa

Artur Rinderkneš potencijalni rival Novaku Đokoviću Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novak Đoković saznao je ime potencijalnog rivala u trećem kolu Vimbldona. Ukoliko savlada Stefanosa Cicipasa, igraće protiv Artura Rinderkneša. Francuski teniser je završio svoj dio posla prije nego što je duel srpskog i grčkog tenisera počeo.

Francuz je pobijedio američkog igrača Martina Dama - 6:4, 7:6 (7:1), 6:3 za nešto više od dva sata igre. Više ga je u prvom kolu namučio Oliver Travet (7:6, 7:6, 4:6, 7:5). Sada će pratiti dešavanja na Centralnom terenu.

Ukoliko Novak savlada Cicipasa, prvi put u karijeri će igrati sa Rinderknešom. To je i jedan zanimljivo podatak posebno ako se uzme u obzir da Artur ima 30 godina, ali do sada nije bilo prilike da odmjere snage u singlu. Interesantno je da su se susreli u dublu i to na Indijan Velsu. Novak je igrao sa Cicipasom, a Rinderkneš sa svojim rođakom Valentinom Vašeroom i oni su dobili taj meč.

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Tagovi

Tenis Vimbldon Novak Đoković

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