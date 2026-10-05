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Italijan javno prozvao Janika Sinera: "Zašto ćuti, šta krije od nas?"

Italijan javno prozvao Janika Sinera: "Zašto ćuti, šta krije od nas?"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Janik Siner nije odigrao nijedan meč od finala Vimbldona, a bivši italijanski teniser Korado Baracuti je ljut na njega.

sta janik siner krije i zasto ne igra Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Janik Siner je poslednji zvanični meč odigrao u Londonu kada je u finalu Vimbldona pobijedio Sašu Zvereva. Od tada je zbog problema sa koljenom odlučio da se povuče sa takmičenja u Pekingu i Šangaju. Njegovi potezi izazivaju veliku pažnju u javnosti, pa se tako mnogi pitaju šta to krije i zašto ne otkrije sve detalje. Među njima je i bivši italijanski teniser Korado Bracuti.

"Čim je odustao od Pekinga bilo je jasno da će da odustane i od Šangaja. Razmak između dva turnira je nedjelju dana, ako nisi u formi, kako ćeš da se spremiš za tako kratko vrijeme. Da je htio da igra u Šangaju, igrao bi u Pekingu, tako da me nije iznenadio", rekao je Bracuti za italijansku "Republiku".

Nije mu jasno zašto jednostavno Janik sa ljekarima ne objasni u čemu je problem i tako prekine nagađanja u javnosti.

"Međutim, ono što je neophodno jeste transparentnost i komunikacija. Čemu ćutanje? Zašto? Nema ništa sporno sa tim da kažeš stvari otvoreno, neka doktor objasni šta je problem, o čemu se tačno radi, kakav tretman je potreban i kada bi mogao da se vrati. Umjesto toga povremeno kači ponešto na društvenim mrežama."

"Čemu misterija? Neka lijepo kaže"

Razne teorije zavjere pojavljuju se na društvenim mrežama. Od ozbiljnih problema sa koljenom, do priča o operaciji, pa i teorije o "tihoj suspenziji zbog dopinga". Zato Korado želi da čuje sve direktno od prvog igrača svijeta.

"Da budemo jasni, razumijem da to namjerno radi i ne dovodim to u pitanje. Žele da zaštite njegovu privatnost vjerovatno. Nešto slično je bilo sa Alkarazom, niko ne zna šta je bilo tačno sa njegovim zglobom. Ali, sa Sinerom je sve još misterioznije. Ljudi spekulišu previše."

Podržava sunarodnika u odluci da napravi pauzu, ali kao i mnogi drugi želi da zna istinu.

"Bilo bi lijepo da se zna tačno stanje i šta je problem. Neki kažu da je zdrav, ali da nije na 100 odsto i da sam traži odlaganje. Mentalni problemi? To je glupost. Tokom turnira je podizao formu, sjetite se meča na startu Vimbldona protiv Kecmanovića. Zato sam ubijeđen da njegovi fizički problemi nisu riješeni. Ne znam da li je to njegova procjena ili procjena njegovog tima, ali mislim da radi pravu stvar sa neigranjem. Ponekad je važno da usporite i da slušate svoje tijelo."

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Janik Siner se nije poklonio princezi od Velsa
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

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Janik Siner

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