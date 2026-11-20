Janik Siner se povukao sa turnira zbog povrede koljena, a operacija postaje sve izvjesnija. Šta se dešava sa njegovom karijerom?

Izvor: Nick Zonna / IPA / Profimedia

Italijanski teniser Janik Siner nije odigrao niti jedan meč od finala Vimbldona u kome je pobijedio Aleksandera Zvereva 3:1. Siner je djelovao nezaustavljivo na londonskoj travi, prije duela sa Zverevim pobijedio je lako i Novaka Đokovića, međutim umjesto da od tad vidimo kako dominira svjetskim tenisom - nigdje ga nema.

Bio je davno 12. jul, prošlo je 130 dana od kada je Siner uzeo reket u ruke, a po svemu sudeći - proći će još mnogo dok ga ne vidimo na terenu. Prema informacijama iz Italije, njegovo stanje je zabrinjavajuće.

Šta se dešava sa Sinerom?

Italijan je odlučio da propusti masterse u Sinsinatiju i u Kanadi, da bi se na kraju povukao sa US opena, a potom je donio odluku i da ne igra tenis u 2026. godini. Iz njegovog tima su kratko objasnili da se radi o povredi desnog koljena, ali kada je Janik Siner uopšte doživio ovaj peh kada nije igrao?

Teniski fanovi danima već spekulišu o "tajnoj suspenziji", ponovo zbog dopinga (i prvi put je prećutano dok nije ukinuta kazna), ali sada iz Italije stižu informacije da je stanje s povredom ozbiljnije nego što se mislilo.

Siner ide "pod nož"

Italijanski list "Libero" objavio je da će Janik Siner gotovo sigurno biti operisan pošto pauza od nekoliko mjeseci nije pomogla da se riješi bolova. "Bol ne prestaje, a operacija postaje sve izvjesnija opcija", navodi se u tekstu.

"Trenutno se procjenjuje koji bi pristup bio najpogodniji. Ključna će biti konsultacija sa finskim specijalistom Lasom Lempainenom, koji se smatra jednim od vodećih svjetskih stručnjaka za hirurgiju sportskih povreda, posebno povreda mišića i tetiva donjih ekstremiteta. Operacije obavlja i pacijente prima u klinici 'Casa di Cura La Madonnina' u Milanu."

Izgubio prvo mjesto

Izvor: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Janik Siner je u međuvremenu izgubio prvo mjesto na ATP listi i sada je lider Aleksander Zverev, dok bi Italijana sačekao još veći gubitak bodova ako propusti Australijan open na kome brani polufinale od prošle godine, kada ga je nadigrao Novak Đoković.

Za sada nema ni provizornog datuma kada bi Siner mogao da se vrati na teren, ali djeluje da bi povrede mogle da mu skrate karijeru, kao što su i nekim drugim igračima koji su "forsirali" i igrali preko granice bola, umjesto da su sačekali ili promijenili stil tenisa.