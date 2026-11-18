Prvi čovek italijanskog tenisa Anđelo Binagi smatra da je Janik Siner nepravedno optužen za doping.

Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Janik Siner je dva puta pao na doping testu. Uprkos tome nije bio suspendovan odmah, istraga je završena ekspresno, prihvaćeno je njegovo objašnjenje o masaži koju je dobio jer je njegov fizioterapeut bio namazan kremom koja je bila nedozvoljena. Na kraju je umjesto dugoročne suspenzije dobio samo tri mjeseca i nije propustio nijedan grend slem.

Smatraju mnogi da je to jedan od najvećih skandala u tenisu i zaštita jednog od najboljih. Međutim, predsjednik italijanskog tenis i padel saveza Anđelo Binagi ima potpuno drugačije mišljenje. Njegova izjava je odjeknula u medijima i mnogi je opisuju kao "bruku i sramotu."

"Žao mi je Sinera, smatram da nije to zaslužio, žao mi je tog momka. Mislio sam da će ta pauza da mu dođe dobro da odmori, onda se ta zabrinutost pretvorila iz nedjelja u mjesece. Morao je da se nosi sa svim tim pritiskom, iako je bio nepravedno optužen za doping", rekao je Binagi.

Siner završio sezonu zbog povrede

Janik Siner je završio sezonu ranije zbog povrede koljena. Muči ga to već neko vrijeme. Doduše, nije dugo trebalo fanovima na društvenim mrežama da pokrenu novu teoriju zavjere i da tvrde da je u stvari "tiha suspenzija" i da ga opet štite.

Italijan je najavio da prvo da odmara i da pokuša tako da zaliječi povredu, cilj je da se izbjegne odlazak na operaciju.

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