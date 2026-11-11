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Momić poslije 16 odbrana protiv Bosne: "Moramo da igramo kao u ovih posljednjih 15 minuta!"

Momić poslije 16 odbrana protiv Bosne: "Moramo da igramo kao u ovih posljednjih 15 minuta!"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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David Momić se zaustavio na 16 uspješnih intervencija protiv Bosne (31:26), u meču sedmog kola Premijer lige BiH.

David Momić poslije utakmice Borac Bosna Visoko Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Golman Rukometnog kluba Borac m:tel David Momić "spustio je roletnu" u večerašnjem duelu sa visočkom Bosnom, koji je završen trijumfom crveno-plavih rezultatom 31:26.

Mladi čuvar mreže je u pobjedi učestvovao sa 16 odbrana, pa je uz Miloša Nježića, koji se zaustavio na 11 golova, bio najbolji pojedinac na parketu Borika.

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"Znali smo da je ekipa Bosne veoma kvalitetna i da će utakmica biti veoma zahtjevna i neizvjesna. Imali smo dobrih i loših stvari u utakmici, naravno. U drugom poluvremenu smo uspjeli da prelomimo na našu stranu i pobjeda je tu. Nastavljamo da se spremamo za naredne utakmice, čeka nas paklen ritam sada. Vidjećemo, analiziraćemo gdje su greške i trudićemo se da što više igramo kao u tih posljednjih 15 minuta", rekao je Momić.

Nakon nepotpunih sedam kola Borac m:tel je petoplasirani sa učinkom od tri pobjede i jednog poraza. Predstojećeg vikenda gostovaće Goraždu, a onda će sljedeće srijede biti gost Konjuha u zaostaloj utakmici 2. kola.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Rukomet RK Borac RK Bosna Visoko David Momić Rukometna liga BiH

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