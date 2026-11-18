Kevin Panter otkriva kako je Matijas Lesor zamalo dobio otkaz kod Željka Obradovića tokom priprema za sezonu u Partizanu.

Izvor: MN PRESS, Screenshot/YouTube/@EUROINSIDERS

Ekipa Partizana u sezoni 2022/23 bila je vjerovatno najbolja u bliskoj istoriji, nakon što je ostala na korak od Fajnal-fora Evrolige. Ipak, da bi se tim izgradio bila je potrebna i sezona u Evrokupu, a i igrači sa kojima je Željko Obradović želio i znao šta da radi. U startu priprema, Matijas Lesor nije pripadao toj listi.

Kevin Panter je otkrio kako su izgledali prvi koraci Matijasa Lesora u Partizanu, tokom intervjua za emisiju "Euro Insiders". Bivši kapiten Partizana se prisjetio početka saradnje francuskog centra i legendarnog trenera Evrolige i tom prilikom je otkrio da Lesorov ostanak u ekipi nije od početka bio siguran.

Vidi opis Kevin Panter: "Lesor zamalo dobio otkaz kod Željka Obradovića" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

"Matijas Lesor će vam potvrditi da je tokom priprema zamalo dobio otkaz. Trener nije bio zadovoljan njime. Došao je kad je bila moja prva sezona u Partizanu i nije dobro počeo pripreme za novu sezonu", započeo je Panter.

Željko Obradović je imao ozbiljne zamjerke na igru Francuza, koji je sad miljenik Grobara. Kako je objasnio Panter, Lesor je bio blizu odlaska iz kluba, ali je prijateljski meč protiv Barselone predstavljao prekretnicu u njegovoj karijeri.

"Trener je tad izvršio pritisak na njega i upravo u tom trenutku nešto se promijenilo u njegovoj glavi. Sjećam se da smo odigrali prijateljsku utakmicu protiv Barselone i da se tad u njemu upalila iskra. Od tog trenutka pretvorio se u zvijer kakva je danas. Sve je počelo da dolazi na svoje mjesto na mentalnom planu, iako je i prije toga bio dobar igrač. Tada je, međutim, sve zaista kliknulo", ispričao je Panter.

"Onda je došao trenutak kada je sve dobilo smisao"

Iz godina u Partizanu stvorilo se prijateljstvo za sva vremena. Panter ne krije:

"Naš odnos je nevjerovatan, nešto zaista posebno. Bio sam kapiten tokom dvije od tri godine koje sam proveo u Partizanu.Volim ga više nego bilo koga, on je definitivno moj čovjek. Strast koju je tada pokazivao bila je nevjerovatna. Njegov stav, strast i energija koju je svakodnevno unosio u pokušaje da pronađe način da napreduje i dalje me oduševljavaju.

Svi imaju svoje trenutke, pa tako i on, ali mi se posebno dopadala njegova želja da svakog dana bude bolji. U tome sam prepoznao sebe i poistovjetio se sa njim. Lako je sarađivati sa nekim kada sve ide dobro, ali nije lako zajedno prolaziti kroz teške trenutke i neuspjehe. Te godine smo loše započeli sezonu, sa skorom 4-9. Prošli smo kroz mnogo toga pokušavajući da ponovo pronađemo pravi put."

Iako je teorija da tim sa velikim brojem stranaca ne može da funkcioniše, Kevin Panter je dokazao zbog čega je Partizan blistao te magične sezone:

"Onda je došao trenutak kada je sve dobilo smisao, kao u filmu. Sve ono o čemu je Željko Obradović govorio tokom priprema, kao i analiza snimaka, odjednom se savršeno uklopilo. Sve smo radili zajedno, išli smo na večere. Nema mnogo igrača koji provode vrijeme zajedno i mislim da je u našem slučaju to bilo nešto posebno. Kad god bismo nešto organizovali, u devet od deset slučajeva bila bi prisutna cijela ekipa. Imali smo osjećaj kao da letimo, iako na početku nije bilo tako - tad je bilo veoma teško", zaključio je Panter

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