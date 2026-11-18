Ognjen Dobrić ističe da Zvezda mora da promijeni energiju nakon poraza od Olimpije. Ekipa se priprema za naredni ozbiljan izazov protiv Barselone.
Upozoravao je Ibon Navaro svoje igrače da ne smiju da potcjenjuju Olimpiju iz Milana zbog skora 1-10 uoči jučerašnje utakmice Evrolige, ali nije pomoglo. Zvezda nije uspjela energetski da odgovori sastavu iz Italije i doživjela je neočekivan poraz 91:77, uz odsustvo Džereda Batlera (virus) i Čime Monekea (precrtan odlukom trenera za duplo kolo).
"Naša energija nije bila na nivou. Nismo radili ono što nam je donosilo dobre rezultate tokom sezone, prije svega smo dozvoljavali skok u napadu, što mislim da je i donijelo prevagu. Onda su krenuli i da ubacuju šuteve...", rekao je Ognjen Dobrić poslije utakmice za "Meridijan Sport" i dodao:
"Pokazali su energiju na skoku, a mi smo imali izgubljene lopte, što im je dodatno davalo samopouzdanja i dozvoljavalo igru u tranziciji. Loša utakmica za nas".
Šta je još istakao Dobrić?
Ognjen Dobrić: "Moramo da se probudimo, sa ovakvom energijom ne ide"
Bolmari i Džouns
Dobrić je počeo u startnoj petorci i igrao je svega deset minuta, a za to vrijeme upisao je tri poena, jedan skok i dvije asistencije, ali nije pomogao Zvezdi da izbjegne poraz.
"Normalno je da poslije dobrog perioda koji smo imali uslijedi i lošiji. Samo što to ne smije da nam se oduži i ne smije da se niz nastavlja, tako da se nadam da ćemo prekinuti to već protiv Barselone. Nismo izgledali dobro na prethodne dvije utakmice i ekipa mora da se probudi. Neophodno je da pokažemo drugačije lice", rekao je Dobrić.
"Mislim da je razlog zato što su oni ušli sa prevelikom željom.Bili su gladni i željni pobjede. Imali su veoma loš period i čak devet vezanih poraza. Osjetilo se da su željeli pobjedu više od nas, a mi nismo odgovorili na fizikalnost i rezultat je takav..."
Zvezda mora bolje u BarseloniIzvor: TAČNO/DEJAN ŽIVANČEVIĆ
Nakon poraza u Milanu, Zvezda putuje u Barselonu gdje će od 20.30 igrati protiv španskog velikana, jedne od najboljih ekipa ove sezone u Evroligi.
"Ova ekipa ima kvaliteta da bude na visokom nivou i kada nedostaje nekoliko igrača. Možemo da pobjeđujemo i kad nekog od nas nema, ali ne možemo da pobjeđujemo sa ovakvom energijom i pristupom. Imamo ovih 12 na raspolaganju i ovih 12 ima kvalitet da pobijedi svakoga. Samo je važno da izađemo dovoljno gladni", rekao je Dobrić i dodao da sve ono što nisu smjeli, uradili su protiv Olimpije i sada to moraju da isprave.
"Ključ je da krenemo od nas samih i da promijenimo energiju. Manje je bitna taktika. Bitno je da lopte koje su 50/50 budu naše, da se bacamo na pod, da želimo tu pobjedu", zaključio je Dobrić.
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