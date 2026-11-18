Ognjen Dobrić ističe da Zvezda mora da promijeni energiju nakon poraza od Olimpije. Ekipa se priprema za naredni ozbiljan izazov protiv Barselone.

Izvor: Fabrizio Andrea Bertani / imago sportfotodienst / Profimedia

Upozoravao je Ibon Navaro svoje igrače da ne smiju da potcjenjuju Olimpiju iz Milana zbog skora 1-10 uoči jučerašnje utakmice Evrolige, ali nije pomoglo. Zvezda nije uspjela energetski da odgovori sastavu iz Italije i doživjela je neočekivan poraz 91:77, uz odsustvo Džereda Batlera (virus) i Čime Monekea (precrtan odlukom trenera za duplo kolo).

"Naša energija nije bila na nivou. Nismo radili ono što nam je donosilo dobre rezultate tokom sezone, prije svega smo dozvoljavali skok u napadu, što mislim da je i donijelo prevagu. Onda su krenuli i da ubacuju šuteve...", rekao je Ognjen Dobrić poslije utakmice za "Meridijan Sport" i dodao:

"Pokazali su energiju na skoku, a mi smo imali izgubljene lopte, što im je dodatno davalo samopouzdanja i dozvoljavalo igru u tranziciji. Loša utakmica za nas".

Šta je još istakao Dobrić?

Vidi opis Ognjen Dobrić: "Moramo da se probudimo, sa ovakvom energijom ne ide" Bolmari i Džouns Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: /ipa-agency.net / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Simone Lucarelli/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Sara Angelica/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Simone Lucarelli / IPA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Dobrić je počeo u startnoj petorci i igrao je svega deset minuta, a za to vrijeme upisao je tri poena, jedan skok i dvije asistencije, ali nije pomogao Zvezdi da izbjegne poraz.

"Normalno je da poslije dobrog perioda koji smo imali uslijedi i lošiji. Samo što to ne smije da nam se oduži i ne smije da se niz nastavlja, tako da se nadam da ćemo prekinuti to već protiv Barselone. Nismo izgledali dobro na prethodne dvije utakmice i ekipa mora da se probudi. Neophodno je da pokažemo drugačije lice", rekao je Dobrić.

"Mislim da je razlog zato što su oni ušli sa prevelikom željom.Bili su gladni i željni pobjede. Imali su veoma loš period i čak devet vezanih poraza. Osjetilo se da su željeli pobjedu više od nas, a mi nismo odgovorili na fizikalnost i rezultat je takav..."

Zvezda mora bolje u Barseloni

Izvor: TAČNO/DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Nakon poraza u Milanu, Zvezda putuje u Barselonu gdje će od 20.30 igrati protiv španskog velikana, jedne od najboljih ekipa ove sezone u Evroligi.

"Ova ekipa ima kvaliteta da bude na visokom nivou i kada nedostaje nekoliko igrača. Možemo da pobjeđujemo i kad nekog od nas nema, ali ne možemo da pobjeđujemo sa ovakvom energijom i pristupom. Imamo ovih 12 na raspolaganju i ovih 12 ima kvalitet da pobijedi svakoga. Samo je važno da izađemo dovoljno gladni", rekao je Dobrić i dodao da sve ono što nisu smjeli, uradili su protiv Olimpije i sada to moraju da isprave.

"Ključ je da krenemo od nas samih i da promijenimo energiju. Manje je bitna taktika. Bitno je da lopte koje su 50/50 budu naše, da se bacamo na pod, da želimo tu pobjedu", zaključio je Dobrić.

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