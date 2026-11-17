Ibon Navaro je dao kratku izjavu poslije poraza Crvene zvezde od Armanija u Milanu.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je doživjela drugi uzastopni poraz u Evroligi na gostovanju. Poslije Madrida je poražena i u Milanu. Ibon Navaro je poslije meča dao kratku izjavu.

"Bili su agresivni, nismo igrali zajedno, nismo dijelili loptu. Kada smo ulazili u reket, imali smo neke otvorene šuteve. Onda smo pravili previše driblinga. Defanzivna tranzicija je bila loša. Mučili smo se, moramo da unapruijedimo neke stvari", rekao je Navaro.

Previše grešaka crveno-bijelih, a statistika otkriva i neke od glavnih problema. Zvezda je dozvolila rivalu 40 skokova, od čega čak 20 u napadu. Uz to je imala 18 izgubljenih lopti...

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