Džared Batler je pred nastavak takmičenja u Evroligi pričao i o neprikladnom potezu sa kraja utakmice u Madridu protiv Reala.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda ulazi u novo duplo kolo Evrolige i igraće sa Olimpijom u Milanu u utorak, a pred taj meč se oglasio Džared Batler. On je istakao da ova utakmica mora da se shvati veoma ozbiljno i da je potrebna reakcija poslije poraza.

"Očigledno je da su dobili novog glavnog trenera i mislim da njihov skor ne pokazuje koliko su zapravo dobri. Zato smatram da ovu utakmicu moramo da shvatimo veoma ozbiljno. Osim toga, i mi dolazimo poslije poraza, tako da je ova utakmica veoma važna za nas. Definitivno se osjeti neka nova energija sa promjenom trenera. To je kao kada se preseliš u novu kuću. Jednostavno je drugačija atmosfera. Možda im i neke sitne promjene u igri pomalo pomažu. U svakom slučaju, promjena trenera definitivno može mnogo toga da promijeni", rekao je Batler.

Izvinjenje za reakciju

Pogledajte 00:14 Džared Batler pokazao srednji prst navijačima Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Na utakmici u Madridu protiv Reala vidjeli smo njegovu reakciju na samom kraju meča. Pokazao je nekome u publici srednji prst, a sada se javno izvinio zbog toga.

"To je definitivno bio trenutak frustracije. Gubili smo, ja nisam igrao dobro, a neki navijači su izgovorili zaista ružne stvari. Nažalost, reagovao sam na pogrešan način. Mislim da taj postupak ne odražava ono kakav sam ja zaista kao osoba. Iskreno, želim da se izvinim djeci koja se ugledaju na mene. Smatram da to nije ponašanje koje smiješ sebi da dozvoliš kao lider i kao dobar košarkaš. Nije trebalo da se spuštam na njihov nivo. Ali, eto, bio je to trenutak slabosti", rekao je Džared Batler.