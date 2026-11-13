Zvezda se hitno oglasila: "Nema pregovora, niti će ih biti"

KK Crvena zvezda demantovala je tvrdnje o odlasku Džareda Batlera u Olimpijakos, ističući da nema pregovora o njegovom transferu.

Izvor: MN PRESS

KK Crvena zvezda ekspresno je demantovala informaciju da će Džered Batler otići iz Zvezde u Olimpijakos u sklopu "trejda" tri tima u kojem bi Marko Gudurić završio nazad u Zvezdi. Tu informaciju grčkih medija klub je demantovao saopštenjem.

"Poštovane kolege, vijest koja se pojavila u grčkim medijima vezana za status našeg prvotimca Džereda Batlera je potpuno NEISTINITA. Javno demantujemo sve što je objavljeno večeras u vezi sa odlaskom našeg beka u Atinu. On je dio našeg tima, ima ugovor i nikakvih pregovora nije bilo, niti će biti oko njegovog odlaska", saopšteno je.

Šta je objavljeno u Grčkoj?

U toku večeri, na portalu "novasportsa" u Grčkoj objavljeno je da je na pomolu istorijski evroligaški trejd tri tima, u kojem bi Zvezda, Olimpijakos i Armani razmijenili bekove - Gudurića bi navodno dobila Zvezda, Batlera Olimpijakos, a Dorsija Armani.

"Ova tri kluba već neko vrijeme pregovaraju i pregovori su u odmakloj fazi, sa velikim šansama da se posao realizuje. Naravno, ukoliko do ovoga dođe, pričaćemo o nečemu što je apsolutno neviđeno u evropskoj košarci, s obzirom na to da se nikada ranije u Evroligi nije dogodio trejd u kom učestvuju tri strane", rekao je novinar Nikitas Avgulis.