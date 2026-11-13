Crvena zvezda može da ubaci i 60 poena, a da pobijedi. Ako primi 100 poena, sigurno neće pobijediti. To je tim kakav želi Ibon Navaro.

Izvor: MN PRESS

Nije bilo baš zanimljvo gledati meč Crvene zvezde sa Realom u Madridu. Već poslije nekoliko minuta Real je imao dvocifrenu prednost (19:9), a nakon prve četvrtine bilo je 38:20. Već u tih deset minuta vidjelo se šta je problem.

Iako se sa Džaredom Batlerom, Džonatanom Motlijem, Tajsonom Karterom, Patrikom Boldvinom, Davidom Kramerom i Čimom Monekeom u timu očekivala Zvezda koja igra na poen više, u Madridu se dobro vidjelo da to ne može biti dalje od istine.

Ibonova Zvezda je drugačija

Vidi opis Ova Zvezda je drugačija: Šta ima veze što su tu Moneke i Batler, Ibon Navaro hoće nešto drugo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: STARSPORT 2026 / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MR/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 5 / 5

Ibon Navaro je debitovao sa dva poraza, a čuli smo da je poslije drugog evroligaškog poraza naglasio igračima da očekuje odličnu sezonu. Za sada je Zvezda pri vrhu tabele i djeluje da je Navaro bio u pravu, ali da ne žurimo sa predviđanjima.

Ono što je jasno da je Crvena zvezda ove sezone prava kada je ona iz Atine, a ne iz Madrida. Mnogo je realnije da crveno-bijeli nekoga pobijede sa 62 postignuta poena, nego sa 100+ primljenih.

Prednjačili su crveno-bijeli u defanzivnim statistikama, pa smo tako igrače poput Nika Vejlera-Baba koji skroro da nemaju napadački učinak gledali u velikim minutažama na terenu. Zašto? Pitajte Andreasa Obsta kako se proveo protiv bivšeg saigrača...

Koliko smije da se primi poena?

Vidi opis Ova Zvezda je drugačija: Šta ima veze što su tu Moneke i Batler, Ibon Navaro hoće nešto drugo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 22 / 22

Crvena zvezda je dala 62 poena Olimpijakosu i pobijedila. Bajern i Makabi su joj dali ispod 80, Pariz 81 poen, a Asvel 82. Dubai je sveden na mizernih 58, Efes na 72. Već Hapoel koji je postigao 81 poen je pobijedio, kao i Žalgiris sa 83 poena i Partizan sa 85.

Očigledno je - koliko god poena postigne Crvena zvezda, neće pobijediti ako dozvoli da se uđe u trku i veliki broj poena. Ovo je, uprkos nekim imenima, tim koji pobjeđuje kada drži rivale na malom broju poena i igra u kontrolisanom ritmu.

To je pokazalo i tržište

Vidi opis Ova Zvezda je drugačija: Šta ima veze što su tu Moneke i Batler, Ibon Navaro hoće nešto drugo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Chris Graythen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Nije dovela Crvena zvezda igrača koji će postizati 20 poena, već je posljednja karika u lancu Kristijan Koloko. Da li postigao 20 ili 2 poena, njegova najveća uloga biće da "uplaši" bekove rivala i otjera ih iz reketa, kao i da skuplja skokove i sa nekoliko blokada preokrene ritam meča.

Jedno od posljednjih pojačanja je i Nik Vejler-Bab kome minutaža ne opada iako nijednom ove sezone nije bio dvocifren. Ovaj tim Crvene zvezde više brine o drugima nego o sebi, tj. ne bi pomogao ni Džared Batler u mnogo boljoj formi ako Real Madrid ubaci 100 poena.

Kada se Zvezda vrati na kolosijek defanzivno, pobijeđivaće i kada šutevi ne ulaze. A to može biti odmah, jer se od samog starta meča sa Real Madridom vidjelo da ovo nije Zvezdino veče. Nadajmo se da je to bilo samo to, loš dan.

(MONDO, Nikola Lalović)

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