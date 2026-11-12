Studentska lista ima plan za srpski sport i za budućnost, posebno kada je u pitanju način finansiranja klubova.

Izvor: MN PRESS

Spremaju se velike promjene i u srpskom sportu kada je u pitanju budućnost. Studentska lista je pobijedila na parlamentarnim izborima i jedna od stavki na kojoj će se raditi jeste sport. Biće određenih promjena i to će najviše uticati na Partizan i Crvenu zvezdu.

Najviše se to odnosi na način finansiranja, o čemu piše magazin "Vreme". Za "male sportove" planiran je Olimpijski fond koji će se finansirati od prihoda od igara na sreću. A, drugačiji rasplet čeka profesionalne klubove. Za njih se predviđa postepen prelazak na model sportskih akcionarskih društava.

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Ideja je da ne dođe do nagle privatizacije, kao u pojedinim zemljama, već Studentska lista predlaže višegodišnji tranzicioni period tokom kog bi država najprije morala da utvrdi stvarno stanje klubova. Razmatran je i različit model za smanjenje zavisnosti klubova od državnog finansiranja, među kojima su i javno-privatna partnerstva.

"Manje novca od države"

Vidi opis Studentska lista ima plan za srpski sport: Biće promjena, evo šta čeka Crvenu zvezdu i Partizan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Student Filozofskog fakulteta u Beogradu Nemanja Lukić, koji ima uvid u program za sport, ističe da je postojeći finansijski model finansiranja neodrživ.

"Država daje previše novca, a skoro ništa joj se ne vraća", rekao je Lukić za "Vreme" i dodao da to ne znači da bi država prestala da finansira klubove, već da bi se ulaganja vremenom smanjivala, dok bi klubovi morali da razviju druge izvore prihoda, prije svega kroz sponzorstva.

U isto vrijeme bi veći značaj u raspodjeli javnog novca dobili omladinski i rekreativni sport, uz ulaganja u sportsku infrastrukturu. Cilj je da se tranzicija sprovede bez pravnog haosa, koji bi mogao da dovede do gašenja klubova.

(MONDO/Vreme)

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