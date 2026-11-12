logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Studentska lista ima plan za srpski sport: Biće promjena, evo šta čeka Crvenu zvezdu i Partizan

Studentska lista ima plan za srpski sport: Biće promjena, evo šta čeka Crvenu zvezdu i Partizan

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Studentska lista ima plan za srpski sport i za budućnost, posebno kada je u pitanju način finansiranja klubova.

Studentska lista ima plan za zvezdu I partizan Izvor: MN PRESS

Spremaju se velike promjene i u srpskom sportu kada je u pitanju budućnost. Studentska lista je pobijedila na parlamentarnim izborima i jedna od stavki na kojoj će se raditi jeste sport. Biće određenih promjena i to će najviše uticati na Partizan i Crvenu zvezdu.

Najviše se to odnosi na način finansiranja, o čemu piše magazin "Vreme". Za "male sportove" planiran je Olimpijski fond koji će se finansirati od prihoda od igara na sreću. A, drugačiji rasplet čeka profesionalne klubove. Za njih se predviđa postepen prelazak na model sportskih akcionarskih društava.

Ideja je da ne dođe do nagle privatizacije, kao u pojedinim zemljama, već Studentska lista predlaže višegodišnji tranzicioni period tokom kog bi država najprije morala da utvrdi stvarno stanje klubova. Razmatran je i različit model za smanjenje zavisnosti klubova od državnog finansiranja, među kojima su i javno-privatna partnerstva.

"Manje novca od države"

Student Filozofskog fakulteta u Beogradu Nemanja Lukić, koji ima uvid u program za sport, ističe da je postojeći finansijski model finansiranja neodrživ.

"Država daje previše novca, a skoro ništa joj se ne vraća", rekao je Lukić za "Vreme" i dodao da to ne znači da bi država prestala da finansira klubove, već da bi se ulaganja vremenom smanjivala, dok bi klubovi morali da razviju druge izvore prihoda, prije svega kroz sponzorstva.

U isto vrijeme bi veći značaj u raspodjeli javnog novca dobili omladinski i rekreativni sport, uz ulaganja u sportsku infrastrukturu. Cilj je da se tranzicija sprovede bez pravnog haosa, koji bi mogao da dovede do gašenja klubova.

(MONDO/Vreme)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:25
Trojka Pajole za pobedu Partizana u derbiju
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

Studentska lista KK Crvena zvezda KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC