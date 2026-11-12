Goran Šašić: "Zašto je Željko otišao iz Partizana? Predsjednik je uradio nešto neprihvatljivo"

Goran Šašić pričao je o odlasku Željka Obradovića iz Partizana i šta se sve dešavalo tada u klubu.

Izvor: Aris Oikonomou / AFP / Profimedia/Printscreen/YouTube/Euro Insiders

Željko Obradović je poslije odlaska iz Partizana preuzeo Panatinaikos i sa grčkim klubom želi da dođe do 10. evroligaške titule. Više puta je i sam pričao o razlozima za odlazak iz Humske, a sada je o tome pričao i Goran Šašić. Prvi čovjek trenerske organizacije Evrolige i čovjek koji je odlično upućen u sve to, iz više razloga.

"Slušajte, hajde da kažemo ovako. Odnos kakav imam sa Željkom je porodični. Nije to tipičan odnos. Prvo moram da kažem da situacija nije bila samo od prošle sezone, već i prije toga. Postoji priča iza toga kako je počelo. Mjesecima prije ostavke sam ga svaki dan molio da prestane. Teško je takvom treneru da uradi to, da daje ostavku. Nikada nije otpušten, nikada nije dao ostavku. Nikada nije htio da ostavi ljude iza sebe. Svašta se dešavalo iza kulisa, tri dana bih mogao da pričam o tome", počeo je Šašić u podkastu "Euro insiders".

Dobro pamti i jednu situaciju koja mu se dogodila dok je bio u Željkovom društvu.

"Daću vam neku generalnu ideju. Kada se Željko vratio u Beograd. Dok je bio u Istanbulu, često sam išao kod njega, kada šetaš sa njim kroz Istanbul, to je ludnica. Isto je i u Atini. Onda se vratio u Beograd, dosta vremena smo proveli u Beogradu, jedva da je neko prišao. Pričam o periodu kada još nije bio trener Partizana. Pitao sam ga u jednom momentu zašto mu ne prilaze, ne traže slike, autograme i slično. Rekao mi je – zato što te stranci poštuju više nego tvoji ljudi. To je jedna stvar koju mogu da ti kažem."

"Predsjednik je doveo igrača bez njegove saglasnosti"

Potom je Šašić direktno govorio o razlozima za Željkov odlazak iz Partizana. Spomenuo je prvog čovjeka Partizana Ostoju Mijailovića i dolazak Dilana Osetkovskog koji je bio jedan od razloga.

"Način na koji ga je tretirao predsjednik Partizana je bio nevjerovatan. U kom smislu? Dao je sebi za pravo da dovede igrača bez Željkove saglasnosti. Nikada mu se to nije desilo u karijeri, a radio je u Realu, Feneru, Panatinaikosu, da ne imenujem sve klubove. Predsjednici svih tih klubova su veći igrači od predsjednika Partizana i niko se nije usudio to da mu uradi. To je samo jedan dio, da se zapitate kako je to moguće. Ali, bilo je više situacija. Prešao je preko mnogih situacija koje su neprihvatljive."

Potom su ga novinari pitali da ukratko sumira razloge za Željkov odlazak.

"Zbog konstantnog varanja, laži i manipulacija od strane čelnih ljudi u klubu", zaključio je Goran Šašić.

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Pogledajte 00:24 Željko Obradović na konferenciji za novinare posle Partizan Panatinaikos Izvor: YouTube/BC Partizan TV Izvor: YouTube/BC Partizan TV

(MONDO)