Vladimir Micov je govorio o Partizanu i težnji čelnika da klub posle odlaska Željka Obradovića izgradi novu sredinu, za nova imena koja će želeti da budu deo evroligaškog tima

Izvor: MN PRESS

Partizan je prije godinu dana živio jedne od najlošijih dana u istoriji kluba. Ovog puta finansije nisu bile te koje su crno-bijelima bile povod za tugovanje, već odlazak legendarnog trenera Željka Obradovića. Na mjesto najtrofejnijeg trenera došao je španski stručnjak Đoan Penjaroja, a za njim je uslijedilo još promjena u Humskoj. Tako je ovog ljeta Vladimir Micov postao direktor košarkaških operacija.

Crno-bijelima tokom ljetnjeg prelaznog roka nije bilo lako, ne može se kazati da reputacija crno-bijelih u Evroligi nije bila najbolja, a Micov je samo dodao: "Odlaskom Željka i određenih igrača malo jeste vjerovatno narušena reputacija kluba. Klub je bio ranjen, sad se radi na tom ozdravljenju", započeo je Micov u podkastu "4x10".

Vidi opis Vladimir Micov o posljedicama odlaska Željka Obradovića: "Narušena je reputacija Partizana" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

"Što se tiče ljeta, činjenično stanje je da je odlaskom Željka i dolaskom Penjaroje, i puštanjem par igrača bila ideja da se 'očisti roster' i ta neka loša atmosfera koja je bila u tom trenutku. Gledam to kao neko ozdravljenje poslije tih nekih loših situacija gdje je očigledno sve to uticalo tokom ljeta na dovođenje nekih velikih igrača i velikih imena."

"Da se ne zavaravamo"

Partizan igra uz dosta uspona i padova, posle sjajnog starta crno-bijeli su igrali protiv najjačih timova Evrolige, pa stvari na tabeli poslije 10. kola elitnog takmičenja kažu da ima pet pobjeda i pet poraza, što je 11. mjesto.

Vidi opis Vladimir Micov o posljedicama odlaska Željka Obradovića: "Narušena je reputacija Partizana" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

"Mislim da igramo i dalje odličnu košarku, uz sve ove povrede koje su nam se desile od samog početka sezone. Duga je sezona, ali mislim da smo stvarno na skroz dobrom i zadovoljavajućem nivou i mi iz kluba smo zadovoljni. Mogu možda da kažem da je samo taj poraz u Lionu od ASVEL-a bio kiks. Sve ovo ostalo je stvarno očekivano", dodao je Micov.

Kad su u pitanju planovi kluba, Micov je bio iskren: plej-of Evrolige bi bio uspjeh crno-bijelih, ali kad su u pitanju domaća takmičenja i regionalno - želje ostaju titule.

"Uvijek sam ciljao na najviše, bez obzira je li to bilo realno, skromno ili nerealno. Ako mi kao ljudi iz kluba ne vjerujemo u to, onda kako ja mogu da kažem igračima: 'E, ljudi, moramo da osvojimo trofej.' Ja ne mogu jednostavno da dovedem igrača i da mu kažem: 'E, znaš, borim se za plej-of, deseto mjesto ili da ne ispadnemo iz lige.' Ne, ja se borim za trofej, za titulu i to je to. Tako sam se ja vodio tokom cijele karijere, tako da i sad s ove strane opet želim to. Znači, svakako svi trofeji, i ABA liga, i KLS, i Kup. A što se tiče Evrolige, naravno, ideja je sigurno plej-of, da se ne zavaravamo", zaključio je.

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(MONDO)