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Vladimir Micov o posljedicama odlaska Željka Obradovića: "Narušena je reputacija Partizana"

Vladimir Micov o posljedicama odlaska Željka Obradovića: "Narušena je reputacija Partizana"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Vladimir Micov je govorio o Partizanu i težnji čelnika da klub posle odlaska Željka Obradovića izgradi novu sredinu, za nova imena koja će želeti da budu deo evroligaškog tima

Vladimir Micov o posljedicama odlaska Željka Obradovića Izvor: MN PRESS

Partizan je prije godinu dana živio jedne od najlošijih dana u istoriji kluba. Ovog puta finansije nisu bile te koje su crno-bijelima bile povod za tugovanje, već odlazak legendarnog trenera Željka Obradovića. Na mjesto najtrofejnijeg trenera došao je španski stručnjak Đoan Penjaroja, a za njim je uslijedilo još promjena u Humskoj. Tako je ovog ljeta Vladimir Micov postao direktor košarkaških operacija.

Crno-bijelima tokom ljetnjeg prelaznog roka nije bilo lako, ne može se kazati da reputacija crno-bijelih u Evroligi nije bila najbolja, a Micov je samo dodao: "Odlaskom Željka i određenih igrača malo jeste vjerovatno narušena reputacija kluba. Klub je bio ranjen, sad se radi na tom ozdravljenju", započeo je Micov u podkastu "4x10".

"Što se tiče ljeta, činjenično stanje je da je odlaskom Željka i dolaskom Penjaroje, i puštanjem par igrača bila ideja da se 'očisti roster' i ta neka loša atmosfera koja je bila u tom trenutku. Gledam to kao neko ozdravljenje poslije tih nekih loših situacija gdje je očigledno sve to uticalo tokom ljeta na dovođenje nekih velikih igrača i velikih imena."

"Da se ne zavaravamo" 

Partizan igra uz dosta uspona i padova, posle sjajnog starta crno-bijeli su igrali protiv najjačih timova Evrolige, pa stvari na tabeli poslije 10. kola elitnog takmičenja kažu da ima pet pobjeda i pet poraza, što je 11. mjesto.

"Mislim da igramo i dalje odličnu košarku, uz sve ove povrede koje su nam se desile od samog početka sezone. Duga je sezona, ali mislim da smo stvarno na skroz dobrom i zadovoljavajućem nivou i mi iz kluba smo zadovoljni. Mogu možda da kažem da je samo taj poraz u Lionu od ASVEL-a bio kiks. Sve ovo ostalo je stvarno očekivano", dodao je Micov.

Kad su u pitanju planovi kluba, Micov je bio iskren: plej-of Evrolige bi bio uspjeh crno-bijelih, ali kad su u pitanju domaća takmičenja i regionalno - želje ostaju titule.

"Uvijek sam ciljao na najviše, bez obzira je li to bilo realno, skromno ili nerealno. Ako mi kao ljudi iz kluba ne vjerujemo u to, onda kako ja mogu da kažem igračima: 'E, ljudi, moramo da osvojimo trofej.' Ja ne mogu jednostavno da dovedem igrača i da mu kažem: 'E, znaš, borim se za plej-of, deseto mjesto ili da ne ispadnemo iz lige.' Ne, ja se borim za trofej, za titulu i to je to. Tako sam se ja vodio tokom cijele karijere, tako da i sad s ove strane opet želim to. Znači, svakako svi trofeji, i ABA liga, i KLS, i Kup. A što se tiče Evrolige, naravno, ideja je sigurno plej-of, da se ne zavaravamo", zaključio je.

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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

KK Partizan Vladimir Micov Željko Obradović

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