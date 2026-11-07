Vladimir Micov je govorio o Partizanu i težnji čelnika da klub posle odlaska Željka Obradovića izgradi novu sredinu, za nova imena koja će želeti da budu deo evroligaškog tima
Partizan je prije godinu dana živio jedne od najlošijih dana u istoriji kluba. Ovog puta finansije nisu bile te koje su crno-bijelima bile povod za tugovanje, već odlazak legendarnog trenera Željka Obradovića. Na mjesto najtrofejnijeg trenera došao je španski stručnjak Đoan Penjaroja, a za njim je uslijedilo još promjena u Humskoj. Tako je ovog ljeta Vladimir Micov postao direktor košarkaških operacija.
Crno-bijelima tokom ljetnjeg prelaznog roka nije bilo lako, ne može se kazati da reputacija crno-bijelih u Evroligi nije bila najbolja, a Micov je samo dodao: "Odlaskom Željka i određenih igrača malo jeste vjerovatno narušena reputacija kluba. Klub je bio ranjen, sad se radi na tom ozdravljenju", započeo je Micov u podkastu "4x10".
Vladimir Micov o posljedicama odlaska Željka Obradovića: "Narušena je reputacija Partizana"
"Što se tiče ljeta, činjenično stanje je da je odlaskom Željka i dolaskom Penjaroje, i puštanjem par igrača bila ideja da se 'očisti roster' i ta neka loša atmosfera koja je bila u tom trenutku. Gledam to kao neko ozdravljenje poslije tih nekih loših situacija gdje je očigledno sve to uticalo tokom ljeta na dovođenje nekih velikih igrača i velikih imena."
"Da se ne zavaravamo"
Partizan igra uz dosta uspona i padova, posle sjajnog starta crno-bijeli su igrali protiv najjačih timova Evrolige, pa stvari na tabeli poslije 10. kola elitnog takmičenja kažu da ima pet pobjeda i pet poraza, što je 11. mjesto.
Vladimir Micov o posljedicama odlaska Željka Obradovića: "Narušena je reputacija Partizana"
"Mislim da igramo i dalje odličnu košarku, uz sve ove povrede koje su nam se desile od samog početka sezone. Duga je sezona, ali mislim da smo stvarno na skroz dobrom i zadovoljavajućem nivou i mi iz kluba smo zadovoljni. Mogu možda da kažem da je samo taj poraz u Lionu od ASVEL-a bio kiks. Sve ovo ostalo je stvarno očekivano", dodao je Micov.
Kad su u pitanju planovi kluba, Micov je bio iskren: plej-of Evrolige bi bio uspjeh crno-bijelih, ali kad su u pitanju domaća takmičenja i regionalno - želje ostaju titule.
"Uvijek sam ciljao na najviše, bez obzira je li to bilo realno, skromno ili nerealno. Ako mi kao ljudi iz kluba ne vjerujemo u to, onda kako ja mogu da kažem igračima: 'E, ljudi, moramo da osvojimo trofej.' Ja ne mogu jednostavno da dovedem igrača i da mu kažem: 'E, znaš, borim se za plej-of, deseto mjesto ili da ne ispadnemo iz lige.' Ne, ja se borim za trofej, za titulu i to je to. Tako sam se ja vodio tokom cijele karijere, tako da i sad s ove strane opet želim to. Znači, svakako svi trofeji, i ABA liga, i KLS, i Kup. A što se tiče Evrolige, naravno, ideja je sigurno plej-of, da se ne zavaravamo", zaključio je.
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(MONDO)