Luka Vildoza se povrijedio na utakmici protiv Makabija i prve informacije su ohrabrujuće.

Izvor: MN PRESS

Partizan je ubjedljivo pobijedio Makabi u Areni (88:67), ali su svi ostali zabrinuti zbog povrede Luke Vildoze. Proveo je samo četiri minuta na parketu i odmah poslije meča je trener Đoan Penjaroja rekao da ne izgleda dobro. Sada su se pojavile prve informacije o njegovoj povredi.

Kako prenosi "Mozzart sport", situacija nije toliko kritična i prošao je bez preloma šake. Išao je na dodatne analize i snimak magnetne rezonance je potvrdio da nema nikakvog preloma, dok je ultrazvuk pokazao da je u pitanju hematom.

Vidi opis Stigle prve informacije o povredi Luke Vildoze: Partizan dobio dobru vijest Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Dakle, jasno je da neće igrati u nedjelju protiv Studentskog centra, ali nije poznato koliko dugo bi mogao da bude van parketa i koliko će pauzirati.

Van parketa su zbog povrede već Derik Vilis, Tonje Džekiri i Kevarijus Hejs. Očekuje se da će se uskoro oporaviti i da će biti u konkurenciji, ali ne zna se tačno kada bi mogli na teren.

(Mozzartsport/MONDO)