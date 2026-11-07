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Stigle prve informacije o povredi Luke Vildoze: Partizan dobio dobru vijest

Stigle prve informacije o povredi Luke Vildoze: Partizan dobio dobru vijest

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Luka Vildoza se povrijedio na utakmici protiv Makabija i prve informacije su ohrabrujuće.

Luka Vildoza povreda Izvor: MN PRESS

Partizan je ubjedljivo pobijedio Makabi u Areni (88:67), ali su svi ostali zabrinuti zbog povrede Luke Vildoze. Proveo je samo četiri minuta na parketu i odmah poslije meča je trener Đoan Penjaroja rekao da ne izgleda dobro. Sada su se pojavile prve informacije o njegovoj povredi.

Kako prenosi "Mozzart sport", situacija nije toliko kritična i prošao je bez preloma šake. Išao je na dodatne analize i snimak magnetne rezonance je potvrdio da nema nikakvog preloma, dok je ultrazvuk pokazao da je u pitanju hematom.

Dakle, jasno je da neće igrati u nedjelju protiv Studentskog centra, ali nije poznato koliko dugo bi mogao da bude van parketa i koliko će pauzirati.

Van parketa su zbog povrede već Derik Vilis, Tonje Džekiri i Kevarijus Hejs. Očekuje se da će se uskoro oporaviti i da će biti u konkurenciji, ali ne zna se tačno kada bi mogli na teren.

(Mozzartsport/MONDO)

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Luka Vildoza KK Partizan

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