Košarkaš Partizana Lamar Stivens je poslije pobjede nad Makabijem pohvalio timsku igru crno-bijelih, a posebno je istakao Itana Tompsona, čiji se trud napokon primijetio.

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Partizan je pobijedio Makabi u 10. kolu Evrolige, a Lamar Stivens bio je jedan od najboljih igrača u domaćem timu. Poslije meča košarkaš crno-bijelih je stao pred kamere i govorio o trijumfu pred domaćim navijačima. "Parni valjak" je prekinuo niz od dva poraza u elitnom takmičenju i to je uradio sa stilom, a Lamar je doprinio učinkom od 14 poena i osam skokova.

"Ovo je bila veoma dobra utakmica i do pobjede smo došli timskom igrom. Svi smo bili spremni da izađemo na teren, svako je preuzeo odgovornost za svoju ulogu i zajedno smo pronašli način da pobijedimo", rekao je Lamar poslije meča.

Vidi opis Stivens posebno pohvalio jednog igrača Partizana: "Ne vidite, ali on dolazi ranije na treninge" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Lamar je na terenu proveo 28 minuta i izborio indeks korisnosti 22. "Nastavljam da se trudim da napravim iskorak i uradim sve što je potrebno ekipi kako bismo pobijedili. Mislim da je to moja uloga i zadatak - da doprinesem pobjedi. U ovom meču sam to prije svega uradio u odbrani, kroz blokade i skokove."

Kako bez Hejsa i Džekirija?

Partizan nije mogao da računa na Kevarijusa Hejsa, uz to i Tonje Džekiri je povrijeđen, pa je Partizan bez dvojice centara morao da odgovori Makabiju. "U takvim situacijama važi pravilo da sljedeći igrač mora da preuzme odgovornost. Bili smo nešto niži nego inače, pa je bilo važno da svi preuzmemo drugačije uloge i nadoknadimo izostanak igrača koji nam nedostaju. Ipak, biće nam potrebno da nam se vrate."

"Dolazi ranije na treninge"

Jedini bolji od Lamara bio je Itan Tompson, koji je na startu meča imao šut 3/3 izvan linije 6,75. Na kraju meča je učinak zaokružio na pet trojki iz devet pokušaja i to je bila jedna od njegovih najboljih partija u dresu Partizana.

"Dobro je odigrao. Itan je izuzetno talentovan igrač i bilo je samo pitanje vremena kada će pronaći pravi ritam. Nije lako prilagoditi se Evroligi nakon dolaska iz NBA. Vidjeli smo mnogo igrača koji su imali poteškoća u tom procesu. Međutim, Itan je konstantan, redovno dolazi ranije na treninge i naporno radi. Kod igrača koji imaju takav pristup, prije ili kasnije stvari krenu nabolje. Drago mi je što je odigrao ovako, ali sam znao da će se to dogoditi."

Vidi opis Stivens posebno pohvalio jednog igrača Partizana: "Ne vidite, ali on dolazi ranije na treninge" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Frenk i Rivs su novajlije u Partizanu, ali ih to nije spriječilo da budu među najefikasnijim igračima u meču protiv Makabija. "Imali su važan doprinos, posebno zbog toga što nije lako doći u novu sredinu u kojoj postoje velika očekivanja. Atmosfera je nevjerovatna, navijači očekuju da se borite i pružite dobre partije. Mislim da su oni izašli na teren spremni i zaista nam pomogli da pobijedimo. Njihov dolazak će nam omogućiti da imamo još više načina da dođemo do pobjede."

Partizan će u narednom periodu imati nešto više mečeva na domaćem terenu, a to je plus za ekipu Đoana Penjaroje. "Mislim da je to bilo veoma važno. Svaka utakmica je važna i naš cilj je da idemo korak po korak, odnosno da razmišljamo samo o narednom izazovu. Već u sljedećoj utakmici imaćemo novu dobru priliku da odbranimo domaći teren i upravo na to ćemo biti fokusirani. Prvo nas očekuje meč protiv Baskonije, a zatim ćemo nastojati da nastavimo da čuvamo prednost domaćeg terena", zaključio je Lamar Stivens.