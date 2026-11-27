Dejan Bodiroga više nije narodni poslanik u Skupštini Srbije.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Legendarni srpski košarkaš i predsjednik Evrolige Dejan Bodiroga (53) podneo je ostavku na funkciju narodnog poslanika u Skupštini Srbije.

Njegova ostavka biće razmatrana na drugoj sjednici Odbora za mandatno-imunitetska pitanja, zakazanoj za ponedjeljak, 30. novembra u 12.15 časova. Sednicu je sazvao predsjednik Stanko Fuštar i uz Bodirogu su ostavke podneli i Marko Korać i Dženan Palamar.

Pretpostavka je da je Bodiroga podneo ostavku zbog svojih obaveza na mjestu predsjednika Evrolige, najjačeg evropskog košarkaškog takmičenja. Na tu funkciju izabran je u septembru 2022. godine.

Bodiroga je postao poslanik konstituisanjem aktuelnog saziva parlamenta, ispred izborne liste "Studentska lista - Studenti pobeđuju". Prethodnih dana postao je i zamjenik člana Odbora za dijasporu i Srbe u regionu.

Jedan od najvećih srpskih i evropskih košarkaša u istoriji nije bio prisutan u sali Skupštine kada se 19. novembra birao novi predsednik - Aleksandar Čupić.