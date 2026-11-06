Zvezda u vrhu tabele Evrolige, Partizan stao na noge: Pogledajte gdje sada stoje "vječiti"

Crvena zvezda je pobijedila Olimpijakos i zauzela drugo mjesto na tabeli Evrolige, dok je Partizan savladao Makabi i vratio samopouzdanje.

Izvor: MN PRESS

Velika noć srpskih klubova u Evroligi - Crvena zvezda je u Atini pobijedila prvaka Evrope, Olimpijakos, a onda je Partizan u Beogradskoj areni rutinski savladao Makabi.

Poslije tih uspjeha, Zvezda je sa skorom 7-3 u vrhu tabele Evrolige na drugom mjestu kraj vodećeg Panatinaikosa, dok je Partizan sa učinkom 5-5 ostao na 11. mjestu, sa pobjedom manje od grupe timova u kojoj su Real, Hapoel i Žalgiris.

Pogledajte tabelu Evrolige:







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Zvezda je ostvarila čak sedmi trijumf u posljednjih osam kola i od septembra je u Evroligi izgubila samo od Partizana u "vječitom derbiju". Sa druge strane, crno-bijeli su uspjeli da se trgnu poslije pet poraza u posljednjih šest kola (izuzev navedenog derbija) i zato će iz meča protiv Makabija izvući i samopouzdanje pred naredne mečeve.

Partizan će igrati protiv Baskonije sljedeće nedjelje, pa onda "one tamo" i protiv Valensije i Bešiktaša - sve mečeve će igrati kao domaćin. Istovremeno, Zvezda je na seriji gostovanja i u istom periodu gostovaće Realu, Armaniju i Barseloni.

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