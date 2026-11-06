OLIMPIJAKOS - CRVENA ZVEZDA, UŽIVO: Vodi Zvezda usred Atine

Pratite uživo uz MONDO meč Crvene zvezde protiv Olimpiajkosa u Evroligi.
Crvena zvezda počinje seriju gostovanja u Atini. Rival će biti Olimpijakos kome se većina zvijezda oporavila i u skoro punom sastavu dočekuje tim Ibona Navara.
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Novak Đoković u dvorani
Novak Đoković sa sinom Stefanom prati duel Zvezde i Olimpijakosa u AtiniIzvor: Arena Sport /Printscreen
KRAJ PRVE ČETVRTINE: Vodi Zvezda 19:11
Batler je lijepo spustio loptu u koš za 16:7, a nakon poena Tajrika Džounsa sa penala je 19:11. Đurišić je dobio rampu i sada idemo na odmor.
8. minut: Evo Končara 14:7
Faul Koloka nad Milutinovom, a Vezenkov promašuje trojku. Nvora je napravio grešku u koracima i poslije nekoliko loših napada sa obje strane ušao je u igru Džon Končar.
6. minut - Nvora se razigrao 7:14
Nakon trojke Nvora se izborio za loptu ofanzivnim skokom a onda pogodio za vođstvo Zvezde 14:7 i Jorgos Barcokas je odmah pozvao tajm aut
2. minut: Vodi Zvezda 4:3
Vrlo brzi poeni Kartera za 4:0, ali Saša Vezenkov na isteku napada daje trojku za 4:3.
Počinje!
Za Zvezdu kreću Džouns,. Karter, Nvora, Moneke i Koloko.
Brothers forever! ❤️ @Olympiacos_BC #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/oWo5vEdz7E— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)November 6, 2026
Zvezda kreće u seriju gostovanja
Crvena zvezda se nalazi pri vrhu tabele, a sada će biti pakleno da tu ostane. Slijede gostovanja Olimpijakosu, Realu, Olimpiji, pa u Beograd dolazi Virtus. Nakon toga će Zvezda u goste Fenerbahčeu, Valensiji i Panatinaikosu.
Crveno-bijeli duel u Atini
Crvena zvezda gostuje Olimpijakosu u meču koji je na programu od 20:15.