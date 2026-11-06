OLIMPIJAKOS - CRVENA ZVEZDA, UŽIVO: Vodi Zvezda usred Atine

20 : 42 Novak Đoković u dvorani Novak Đoković sa sinom Stefanom prati duel Zvezde i Olimpijakosa u Atini Izvor: Arena Sport /Printscreen

20 : 36 KRAJ PRVE ČETVRTINE: Vodi Zvezda 19:11 Batler je lijepo spustio loptu u koš za 16:7, a nakon poena Tajrika Džounsa sa penala je 19:11. Đurišić je dobio rampu i sada idemo na odmor.

20 : 30 8. minut: Evo Končara 14:7 Faul Koloka nad Milutinovom, a Vezenkov promašuje trojku. Nvora je napravio grešku u koracima i poslije nekoliko loših napada sa obje strane ušao je u igru Džon Končar.

20 : 24 6. minut - Nvora se razigrao 7:14 Nakon trojke Nvora se izborio za loptu ofanzivnim skokom a onda pogodio za vođstvo Zvezde 14:7 i Jorgos Barcokas je odmah pozvao tajm aut

20 : 19 2. minut: Vodi Zvezda 4:3 Vrlo brzi poeni Kartera za 4:0, ali Saša Vezenkov na isteku napada daje trojku za 4:3.

20 : 16 Počinje! Za Zvezdu kreću Džouns,. Karter, Nvora, Moneke i Koloko. Brothers forever! ❤️ @Olympiacos_BC #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/oWo5vEdz7E — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)November 6, 2026

18 : 47 Zvezda kreće u seriju gostovanja Crvena zvezda se nalazi pri vrhu tabele, a sada će biti pakleno da tu ostane. Slijede gostovanja Olimpijakosu, Realu, Olimpiji, pa u Beograd dolazi Virtus. Nakon toga će Zvezda u goste Fenerbahčeu, Valensiji i Panatinaikosu.