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OLIMPIJAKOS - CRVENA ZVEZDA, UŽIVO: Vodi Zvezda usred Atine 0
Evroliga Olimpijakos Crvena zvezda uživo prenos
Evroliga Olimpijakos Crvena zvezda uživo prenos
0

OLIMPIJAKOS - CRVENA ZVEZDA, UŽIVO: Vodi Zvezda usred Atine

Pratite uživo uz MONDO meč Crvene zvezde protiv Olimpiajkosa u Evroligi.

Crvena zvezda počinje seriju gostovanja u Atini. Rival će biti Olimpijakos kome se većina zvijezda oporavila i u skoro punom sastavu dočekuje tim Ibona Navara.

Meč pratite uživo na kartici Razvoj događaja

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
20:42

Novak Đoković u dvorani

Novak Đoković sa sinom Stefanom prati duel Zvezde i Olimpijakosa u Atini

Izvor: Arena Sport /Printscreen

20:36

KRAJ PRVE ČETVRTINE: Vodi Zvezda 19:11

Batler je lijepo spustio loptu u koš za 16:7, a nakon poena Tajrika Džounsa sa penala je 19:11. Đurišić je dobio rampu i sada idemo na odmor.

20:30

8. minut: Evo Končara 14:7

Faul Koloka nad Milutinovom, a Vezenkov promašuje trojku. Nvora je napravio grešku u koracima i poslije nekoliko loših napada sa obje strane ušao je u igru Džon Končar.

20:24

6. minut - Nvora se razigrao 7:14

Nakon trojke Nvora se izborio za loptu ofanzivnim skokom a onda pogodio za vođstvo Zvezde 14:7 i Jorgos Barcokas je odmah pozvao tajm aut

20:19

2. minut: Vodi Zvezda 4:3

Vrlo brzi poeni Kartera za 4:0, ali Saša Vezenkov na isteku napada daje trojku za 4:3.

20:16

Počinje!

Za Zvezdu kreću Džouns,. Karter, Nvora, Moneke i Koloko.

18:47

Zvezda kreće u seriju gostovanja

Crvena zvezda se nalazi pri vrhu tabele, a sada će biti pakleno da tu ostane. Slijede gostovanja Olimpijakosu, Realu, Olimpiji, pa u Beograd dolazi Virtus. Nakon toga će Zvezda u goste Fenerbahčeu, Valensiji i Panatinaikosu.

18:45

Crveno-bijeli duel u Atini

Crvena zvezda gostuje Olimpijakosu u meču koji je na programu od 20:15.

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