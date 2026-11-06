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Novak Đoković stigao na Zvezdu: "Bratski derbi" nije mogao da prođe bez njega

Novak Đoković stigao na Zvezdu: "Bratski derbi" nije mogao da prođe bez njega

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Novak Đoković se vratio u svoj dom u Grčkoj i uživao u utakmici Olimpijakos - Zvezda sa sinom Stefanom.

Novak Đoković na utakmici Olimpijakos Crvena zvezda Izvor: TV Arena sport/screenshot

Poslije razočaravajućeg nastupa u Parizu, najbolji teniser svih vremena Novak Đoković vratio se u svoj atinski dom i otišao pravo na evroligašku utakmicu Olimpijakos - Zvezda.

Zajedno sa sinom Stefanom, Đoković je sjedio u prvom redu u dvorani "SUNEL Arena", domu AEK-a u kojem Olimpijakos igra za vrijeme velikih radova u svojoj Dvorani mira i prijateljstva.

Otkako se sa porodicom odselio iz Srbije u Grčku, Đoković je redovan na utakmicama Olimpijakosa kada god mu obaveze to dozvoljavaju. S obzirom na to da je tenisku sezonu ove jeseni završio ranije nego što je želio, jer se nije plasirao na Završni Masters u Torinu, od večeras će imati više vremena da uživa u praćenju Evrolige.

A gostovanje Zvezde, za koju navija, u svom gradu nije mogao da propusti. 

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Tagovi

Novak Đoković KK Olimpijakos KK Crvena zvezda Evroliga košarka

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