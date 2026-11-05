Novak Đoković ostao bez Torina, ali šta sada?

Novak Đoković nije uspio da se plasira na Završni masters u Torinu, a njegov sljedeći potez može otkriti planove za 2027. godinu.

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Dobro znamo da kada Novak Đoković nešto zacrta - to obično i ostvari. Ovoga puta, to se pak nije dogodilo, pošto se Đoković nije plasirao na Završni masters u Torinu, iako je imao sve u svojim rukama. Rane eliminacije koje su doživeli Hodar, Tijafo i De Minor su mu otvorile put da se plasira među osam najboljih, međutim Đoković je odigrao jedan od najlošijih mečeva ove sezone i to je iskoristio "anonimus" Hidžikata koji ga je pobijedio 2:1.

Đoković će ostati najmanje tri mjesta ispod crte za plasman na Završi masters, a čeka ga novi pad na ATP listi i nije isključeno da narednu sezonu dočeka tek kao 14. teniser planete, što bi mu napravilo ozbiljne probleme.

Šta će Đoković poslije Torina?

Novak Đoković označio je Torino kao glavni cilj sezone, a nakon što je ispao sa turnira u Bazelu i Parizu, gdje je upisao tek po jednu pobedu, mnogi su zaključili i da je za njega 2026. završena. S obzirom na to da nije ostalo više turnira koji "ulaze" u računicu za Torino, gdje neće dobiti ni "specijalnu pozivnicu", Đoković treba da odluči - šta dalje?

Odluka o tome da li će učestvovati na turniru u Stokholmu, koji je naredni u kalendaru, mogla bi takođe da nam da odgovor na pitanje kakvi su Đokovićevi planovi za 2027. godinu, u koju će ući kao nikad veći autsajder, sa jako loše pozicije.

Zašto Đoković mora u Top 8?

Ukoliko se dogodi da Đoković sezonu završi na 14. mjestu, odnosno da u narednu godinu uđe sa ovog mjesta, to bi mu značajno umanjilo šanse da dođe do 25. grend slema na Australijan openu. Njegov cilj treba da bude najmanje osmo mjesto, koje bi mu na osnovu plasmana garantovalo lakši žrijeb, odnosno izbegavanje onih najboljih igrača u prva četiri kola.

For just the second time in 20 years, Novak Djokovic will not appear at the ATP Finals ❌ https://t.co/QdELKhcc07 — TNT Sports (@tntsports)November 4, 2026



"Mislim da se priprema za sljedeću godinu. Želi da bude među osam najboljih na svijetu i među osam nosilaca. Igra jer i dalje vjeruje da može da osvaja grend slem turnire", rekao je nedavno Greg Rusedski u svojoj teoriji o Đokoviću.

"Za mene će sedmica turnira u Parizu biti ključna. Naravno, bilo bi sjajno kada bi osvojio Bazel. To bi mu donijelo 500 bodova, ili koliko mu je već potrebno da napreduje u trci i približi se devetom ili desetom mjestu, ukoliko to ostvari u Bazelu. Ipak, bodovi koji su na raspolaganju u Parizu biće presudni", dodao je Rusedski koji nije mogao ni da pretpostavi da će Đoković razočarati sve u Bersiju, pa će početi da razmišlja i o rezervnom planu.

Turnir u Stokholmu igra se od 8. novembra i nosi 250 bodova, a sa njima bi se Đoković približio najboljih deset, uz obavezno još učešće na nekom od manjih turnira pred Australijan open 2027. godine.

Đoković igra i u Saudijskoj Arabiji

Osim za ATP bodove, Đoković će igrati i za novac. Krajem decembra očekuje ga učešće na egzibicionom turniru "Six Kings Slam", treću godinu zaredom. Kao što je poznato, turnir je već trebalo da bude održan, ali je odložen zbog napete situacije na Bliskom istoku.

Osim njega, igraće još i Alkaraz, Zverev, Fric, De Minor i Tijen, a ukupni nagradni fond je 13,5 miliona dolara. Osvajač ovog turnira zaradiće čak 6 miliona dolara.