Kadetska reprezentacija ne zna protiv koga će igrati u nokaut fazi Mundijala za igrače do 17 godina.

Izvor: MN PRESS

Kadetska reprezentacija Srbije obezbijedila je prolaz u nokaut fazu Mundijala za igrače do 17 godina, ali u ovom trenutku nemoguće je čak ni naslutiti potencijalne protivnike u drugom dijelu turnira. Po prvi put u istoriji srpski nacionalni tim će se sresti sa revolucionarnim konceptom koji FIFA želi da populariše.

Kada budu odigrane sve utakmice grupne faze na Svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, biće napravljena jedinstvena tabela na osnovu koje će se praviti nokaut faza. Zvuči veoma čudno, ali je zapravo jednostavno za objasniti - samo kad Srbija bude znala koliko bodova prenosi.

Vidi opis Srbiju čeka najluđa nokaut faza u istoriji: Niko ne može ni da pogodi protiv koga će "orlići" igrati Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 6 / 6 AD

Od meča koji Srbija igra protiv Kolumbije (petak, 14.00) zavisi i kako će izgledati put ka svjetskoj tituli. Problem je samo što ovog puta "kostur" neće biti formiran na tradicionalan način, već pravljenjem zajedničke tabele svih ekipa koje su prošle grupnu fazu.

Nokaut fazu takmičenja obezbijediće 12 ekipa koje su prvoplasirane u svojim grupama, 12 ekipa koje su drugoplasirane u svojim grupama i osam najboljih trećeplasiranih timova. Te 32 selekcije biće na zajedničkoj tabeli rangirane tako da u prvoj rundi nokaut faze najbolja prvoplasirana selekcija igra protiv najlošije trećeplasirane. Jasan vam je sistem - drugi najbolji protiv drugog najslabijeg i tako dalje dok se ne spoje dvije ekipe sa sredine tabele.

Ako bi reprezentacija Srbije savladala Kolumbiju i tako preuzela prvo mjesto u grupi, posao u nokaut fazi postao bi lakši. Automatski bi se na osnovu devet osvojenih bodova igrači Igora Matića našli u grupi onih najpovlašćenijih selekcija, timova kojima se "otvara" put ka završnici takmičenja.

Ovakav sistem mogao bi da ima svoje prednosti i mane, a kako će izgledati u praksi tek ćemo vidjeti u narednim danima. Prije nego što počne nokaut faza turnira za Srbiju je bitno da upiše trijumf protiv Kolumbijaca i sa maksimalnih devet bodova osvoji prvo mjesto u grupi.

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